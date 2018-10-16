TMO 2018 yılı mısır alım politikasını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2018 yılında mısır alımında izlenecek politikaları belirledi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl mısır üretiminin 2017'ye göre yüzde 3,4 azalışla 5,7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ofis tarafından 3 Ekim itibarıyla üreticilere depolama ve finansman imkanı sağlamak amacıyla emanet alımlara başlanırken, bugüne kadar 5 bin ton mısır teslim alındı. Mısır alım fiyatı, 15 Ekim itibarıyla ton başına 950 lira olurken, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen ton başına 55 lira prim ve diğer desteklerle alım fiyatı ton başına bin 5 liraya kadar yükselecek.

Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 214 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterilecek.

TMO tarafından mısır alımlarında bu yıl izlenecek politikalar da belirlendi.

Bu kapsamda, TMO'nun iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak.