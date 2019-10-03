FİNANS

TMO: Birinci ürün mısır hasadı yüzde 35 düzeyine ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) birinci ürün mısır hasadının yüzde 35 düzeyine ulaştığını, ikinci ürün mısır hasadının da önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı.

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) birinci ürün mısır hasadının yüzde 35 düzeyine ulaştığını, ikinci ürün mısır hasadının da önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı.
TMO'dan yapılan açıklamada, mısır alım fiyatlarının yılın ilk hasat döneminde yüzde 21 artırılarak ton başına 1.150 liraya yükseltilmesi ve ton başına 60 lira prim ödemeleriyle birlikte üreticinin maliyete göre yüzde 48 gelir elde edebileceği belirtildi.
TMO’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
“2019 yılı I. ürün mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftası başlamış olup ülke genelinde yüzde 35 seviyelerine ulaşmıştır. II. ürün mısır hasadının ise önümüzdeki günlerde başlaması beklenmektedir.
“Hasadın hızlanmasına bağlı olarak piyasaya arz edilen ürünün artması ve alıcıların isteksiz davranması nedeniyle mısır piyasa fiyatlarının düşme eğilimine girdiği, yüzde 14 rutubetli mısırın, yöresine göre değişmekle birlikte 1.050-1.200 TL/Ton aralığında işlem gördüğü belirlenmiştir.
“Kurumumuz, faaliyet alanındaki diğer ürünlerde olduğu gibi mısırda da, fiyat istikrarının sağlanması ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerini engellemek amacıyla hasattan önce fiyat açıklayarak alımlara başlamıştır.
“Mısır alım fiyatımız 9 Ağustos’ta bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla, ton başına 1.150 lira olarak belirlenmiş ve alımlara başlanmıştır. Bu fiyat Bakanlığımızca verilen yaklaşık 60 TL/ton prim ve diğer desteklerle birlikte 1.210 TL/tona kadar yükselmekte olup üretici; maliyete göre yüzde 48, yani ton başına 390 lira gelir elde etmektedir.
“TMO protokol imzaladığı lisanslı depolara bırakılan mısırlara da alım garantisi vermekte olup ürünlerini lisanslı depolara teslim eden üreticiler, uygulanan vergi muafiyetleri yanında verilen desteklerin etkisiyle birlikte ton başına 72 lira daha fazla gelir elde etmektedir. Bu avantajların yanı sıra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar dokuz ay vadeli kredi kullanma imkânı sunulmakta olup faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır.
“Kuruluşumuz ve lisanslı depo kapasitesi ile işyerlerindeki randevu doluluk oranı dikkate alındığında ne Kuruluşumuza ne de lisanslı depolara ürün teslim edilmesinde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Gelinen noktada alımlarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.
“Ancak, hasat yoğunluğuna bağlı olarak bugünlerde piyasalarda yaşanan fiyat düşüşlerini önlemek amacıyla üreticilerimizin de hasat ve piyasaya ürün arzında çok aceleci davranmamaları önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen Kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır.”

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