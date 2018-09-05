TMO: Buğday arzında endişeye mahal verecek bir durum yok

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dünya ve Türkiye buğday üretiminde azalmalar yaşandığına dikkat çekerek, buğday piyasalarının istikrarı için her türlü önlemin alındığını duyurdu ve "Ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir" diye uyardı.

TMO'dan yapılan açıklamada, dünya buğday üretiminin 2018 yılında 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düştüğü ve fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 30’a varan artışlar yaşandığı belirtildi ve "Ancak yine de dünyada hâlihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunmaktadır" denildi.

TÜİK verilerine göre 2018 yılında TÜrkiye buğday üretiminin de geçen yıla göre yüzde 2.0 azalışla 21 milyon ton dolayında olacağı öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi karşıladığı görülüyor. Ancak, hasat döneminde bazı bölgelerde iklimsel şartların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan spekülatif yükseliş nedenleriyle yurt içi piyasalarda fiyat artışları gözlendi" denildi.

Açıklamaya göre TMO, 2018 hasat döneminde 2.3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirdı ve önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3.5 milyon tona ulaştı.

Ağustos ayı başında piyasalarda gözlenen fiyat artışları dikkate alınarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO'nun, buğday stoklarını 09 Ağustos tarihinden itibaren satışa sunduğu da anımsatılan açıklamada, TMO satış fiyatlarının Ekim sonuna kadar geçerli olacağının altı çizildi ve şöyle denildi:

"Bu kapsamda satış fiyatları;

• Makarnalık buğdayda 1.160 TL/Ton,

• Ekmeklik buğdayda 1.100 TL/Tondur.

"TMO tarafından iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecek.

"TMO stokları da dikkate alındığında ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir."

