TMO buğday ve arpa satışlarına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarının satışa sunulması kararlaştırıldı.

TMO'dan yapılan yapılan açıklamada, 2018 yılında 20 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 2,5 azalışla 19,5 milyon ton olacağı, 2018 yılında 7 milyon ton olan arpa üretiminin ise bu yıl yüzde 7,1 artışla 7,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretiminin yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Kuruluşumuz 2 Mayıs'ta sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 lira, arpa alım fiyatını ton başına bin 100 lira olarak açıklamış olup, iş yerlerimizce 24 Mayıs'ta alımlara başlanmıştır. 2019 hasat dönemi buğday ve arpada tamamlanmış, stoklarımızı takviye etmek amacıyla yurt dışı alımlarımız da sürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.