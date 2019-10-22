FİNANS

TMO buğday ve arpa satışlarına başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: - "Piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarımızın satışa sunulmasına karar verilmiştir" - "Peşin satış fiyatları, yerli ekmeklik buğdayda ton başına bin 450 lira, yerli ve ithal arpada ton başına bin 225 liradır"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarının satışa sunulması kararlaştırıldı.

TMO'dan yapılan yapılan açıklamada, 2018 yılında 20 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 2,5 azalışla 19,5 milyon ton olacağı, 2018 yılında 7 milyon ton olan arpa üretiminin ise bu yıl yüzde 7,1 artışla 7,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretiminin yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Kuruluşumuz 2 Mayıs'ta sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 lira, arpa alım fiyatını ton başına bin 100 lira olarak açıklamış olup, iş yerlerimizce 24 Mayıs'ta alımlara başlanmıştır. 2019 hasat dönemi buğday ve arpada tamamlanmış, stoklarımızı takviye etmek amacıyla yurt dışı alımlarımız da sürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TMO'nun faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirdiği anımsatılırken, gelinen noktada piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarının satışa sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Kasım 2019'a kadar geçerli olacak peşin satış fiyatlarımız, yerli ekmeklik buğdayda (No:2) ton başına bin 450 lira, ithal ekmeklik buğdayda (12,5 protein) ton başına bin 450 lira, ithal ekmeklik buğday (13,5 protein) ton başına bin 475 lira, yerli ve ithal arpada ton başına bin 225 liradır. Kuruluşumuzca iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup ürün arzı yönüyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Satışa açılan ürünlerden almak isteyen talep sahiplerinin hinterlandında bulunan şube müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Arpa buğday Toprak Mahsulleri Ofisi

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