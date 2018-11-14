FİNANS

TMO çeltik bedelini 10 gün içinde hesaplara aktaracak

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi: - "TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, çeltiğin TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak" - "Sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik teslim eden üreticilerin ürününü TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin yapılacak"

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) gerçekleştirilecek çeltik alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak, ürün bedeli ödemeleri ise teslimden itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, çeltik alımlarında izlenecek yola ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çeltik fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla yarından itibaren peşin çeltik alımlarına başlanacak.

En son 2016 yılında ton başına bin 675 lira olarak açıklanan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik fiyatı yüzde 55 artışla 2018'de ton başına 2 bin 600 lira olarak belirlendi. Alım fiyatına ilaveten prim ve diğer desteklerle birlikte verilen 160 lirayla çeltik üreticisinin eline ton başına 2 bin 760 lira geçecek.

TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik bırakan ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, çeltiğin TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik teslim eden üreticilerin ürününü TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin olarak yapılacak.

Tüccar ve şirketlerden 31 Aralık'a kadar emanet alımı gerçekleştirilecek. Tüccar ve şirketler istemeleri halinde TMO depolarında bulunan emanet çeltiklerini 1 Ocak-31 Mayıs 2019 tarihlerinde TMO'ya satabilecek.

- Kredi ve faiz desteği

TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecek. Randevular internet üzerinden "www.tmo.gov.tr", "randevu.tmo.gov.tr" adreslerinden ya da şube müdürlükleri ve ajans amirliklerinden alınabilecek. Pazar hariç, haftanın 6 günü alım yapılacak.

Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler, makbuz senedini kullanarak TMO'dan yüzde 30 avans alabilecek. Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan çeltik için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecek.

TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin yüzde 25'i TMO tarafından karşılanacak.

TMO'ya çeltik teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekiyor.

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çeltik TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

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