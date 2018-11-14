TMO çeltik bedelini 10 gün içinde hesaplara aktaracak

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) gerçekleştirilecek çeltik alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak, ürün bedeli ödemeleri ise teslimden itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, çeltik alımlarında izlenecek yola ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çeltik fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla yarından itibaren peşin çeltik alımlarına başlanacak.

En son 2016 yılında ton başına bin 675 lira olarak açıklanan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik fiyatı yüzde 55 artışla 2018'de ton başına 2 bin 600 lira olarak belirlendi. Alım fiyatına ilaveten prim ve diğer desteklerle birlikte verilen 160 lirayla çeltik üreticisinin eline ton başına 2 bin 760 lira geçecek.

TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik bırakan ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, çeltiğin TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik teslim eden üreticilerin ürününü TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin olarak yapılacak.