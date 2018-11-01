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TMO, Düzce'de fındık alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Toprak Mahsulleri Ofisi, bugünden itibaren fındık alımına başladı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Toprak Mahsulleri Ofisi, bugünden itibaren fındık alımına başladı. İnternetten sıra alan fındık üreticileri, sabah erken saatlerden itibaren fındıklarını TMO depolarına götürmeye başladı. TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık almaya başlayacağının açıklanmasının ardından internet üzerinden randevu alan üreticiler Düzce'de fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO çalışanlarının yaptığı kontrollerde fındığın nem ve randıman durumuna göre fiyat belirleniyor. 50 randıman fındık 14 liradan alınırken, randıman yükseldikçe fiyatta da yükselmeye başlıyor. Getirdikleri ürün nemli çıkan bazı vatandaşlar, sıralarını kaybetmemek için TMO'nun alım yaptığı deponun yanında fındıklarını kurutmaya bırakarak, bir an önce satmanın derdine düştü. TMO'nun Düzce ve Akçakoca ilçesinde olmak üzere iki deposu bulunuyor. Fındığı nemli çıkan Hüseyin Aycı, "Biraz geç olan bir açıklama, erken olsa daha iyi olacaktı. Şu an fiyatlar iyi açıklandı. Kötü bir rakam değil. Allah razı olsun ama biraz daha erken olsa iyi olacaktı. Biraz nem çıktı. O yüzden burada biraz kurutacağız. Fındıklarını getirecekler iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler, öyle getirsinler. Yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar" dedi. Fındık randımanı yüksek çıkan üreticilerden Müzeyyen Akkan, 500 kilo ürününü satarken, fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. 54 randıman geldiği için benim fındığımı 15 lira 50 kuruştan aldılar. Çok memnun olduk. Allah razı olsun" diye konuştu. Fındığı nemli çıktığı için ürününü satamayan ve geri götürmek zorunda kalan Ayşe Kalaycı ise, "Çok memnunuz Allah devletimizden razı olsun. Şu an fındığımızı satamadım, suç benimdir. 1 gün daha fazla kurutacaktım, kurutamadım. Hata benim, onların değil" şeklinde konuştu. TMO'nun taşeronluğunu üstlenen ve fındıkları depolara indirmekle sorumlu olan Hüseyin Üçüncü, şöyle konuştu: "Bütün üreticilerimize hayırlı olsun. Şu an Akçakoca ve Düzce depoları açıldı. Bütün üreticilerimiz sıralarını almışlar. Ay sonuna kadar randevular doldu. Şu an 14 liradan açıldı. Randımanı yüksek çıkan üretici fındığı 15 lira 50 kuruşa sattı. TMO depoları ile personelleri ile vatandaşlarımızın yanındadır."

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