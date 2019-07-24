FİNANS

"TMO fındık alım fiyatını 15 Ağustos'a kadar açıklamalı"

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav: - "Fındıktan ülkemizin daha fazla ve istikrarlı bir şekilde döviz girdisi sağlaması, alın terinin en önemli tarafı olan üretici kesiminin memnun kalacağı bir alım fiyatının oluşması açısından TMO'nun alım fiyatını en geç 15 Ağustos'a kadar açıklaması önemli"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatını en geç 15 Ağustos'a kadar açıklaması gerektiğini belirtti.

Cirav, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, bölge ekonomisi için en önemli girdi durumunda bulunan, ülke ekonomisine de net döviz girdisi sağlayan fındıkta hasat sezonunun yaklaştığını, üretici ve tüccarların hazırlıklara başladığını söyledi.

Fındık üretiminde en önemli unsurun iklim şartları olduğuna ve buna bağlı olarak fındık veriminin arzu edilen seviyede gerçekleşeceği yönünde açıklamalar yapıldığına işaret eden Cirav, ülkenin fındıktan daha fazla ve istikrarlı bir şekilde döviz girdisi sağlaması, alın terinin en önemli tarafı olan üretici kesiminin memnun kalacağı bir alım fiyatının oluşması açısından TMO'nun en geç 15 Ağustos'a kadar alım fiyatı açıklamasının önemli olduğunu dile getirdi.

Cirav, sezon öncesi açıklanacak alım fiyatının, hem üretici hem de iç ve dış alıcılar açısından piyasa şartlarında fiyat oluşmasını sağlayacağını bildirdi.

Fındıkta fiyat istikrarının oluşması açısından TMO'nun sistemin içinde yer almasının önemine dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti:

"Önerimiz, TMO'nun 17,5 lira veya 18 lira gibi bir fiyat açıklayarak kampanyayı her ay kilogram başına 25 kuruş fiyat artırımıyla 8 ay süreyle uygulamasıdır. Bu uygulama üreticinin gerek TMO'ya gerekse tüccara yığılmasını önleyeceği gibi fındık fiyatlarını da üretici kesimin beklentisi olan 20 lira seviyesine kademeli olarak çıkaracaktır. Bu alım politikasının uygulanmasıyla dış piyasada da fiyat istikrarı sağlanarak ülkemizin bu sezon fındık ihracatından elde edeceği dövizin yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşma imkanı da sağlanmış olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
fındık TMO Trabzon

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