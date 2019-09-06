TMO, fındık alım ödemelerine başladı

Toprak Mahsülleri Ofisine (TMO) fındığını teslim eden üreticiler, hesaplarına yatırılan ürün ödemelerini almaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti. Burada çalışmaları izleyen Soydan, üreticilerle bir süre sohbet etti.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO tarafından fındık alımının 21 ile 26 Ağustos tarihlerinde başladığını söyledi. O tarihten itibaren ürününü veren üreticilerin hesaplarına 11,2 milyon lira fındık bedelinin yatırıldığını anlatan Soydan, "Bu önemliydi. Çünkü yaklaşık 10 gün sonra hesaplara paralar yatmış oldu. Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli. Çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı." dedi.

TMO'nun fındık alımlarına devam ettiğini vurgulayan Soydan, "Üreticilerimizde ilgi, alaka fazlalaştı. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinden dolayı TMO'da yoğunluk daha da arttı. Üreticilerimiz de bu alımlardan dolayı memnun." ifadelerini kullandı.