FİNANS

TMO, fındık alım ödemelerine başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli. Çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı"

Toprak Mahsülleri Ofisine (TMO) fındığını teslim eden üreticiler, hesaplarına yatırılan ürün ödemelerini almaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti. Burada çalışmaları izleyen Soydan, üreticilerle bir süre sohbet etti.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO tarafından fındık alımının 21 ile 26 Ağustos tarihlerinde başladığını söyledi. O tarihten itibaren ürününü veren üreticilerin hesaplarına 11,2 milyon lira fındık bedelinin yatırıldığını anlatan Soydan, "Bu önemliydi. Çünkü yaklaşık 10 gün sonra hesaplara paralar yatmış oldu. Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli. Çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı." dedi.

TMO'nun fındık alımlarına devam ettiğini vurgulayan Soydan, "Üreticilerimizde ilgi, alaka fazlalaştı. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinden dolayı TMO'da yoğunluk daha da arttı. Üreticilerimiz de bu alımlardan dolayı memnun." ifadelerini kullandı.

- "İyi ki TMO var"

Soydan, serbest piyasa fiyatlarına bakıldığında "İyi ki TMO var, iyi ki devlet var." dediklerini vurguladı.

Serbest piyasada 16 liradan başlayan fiyatların, bugün 14 liraya kadar düştüğünü aktaran Soydan, şunları kaydetti:

"Hatta bazı yerlerde fiyat 13,50 lira görünüyor. Bu olumlu değil. Yıllardır söylüyoruz, serbest piyasa koşulları üreticiye cevap vermiyor, üreticinin hakkıyla emeğinin karşılığını vermiyor. Onun için hep taleplerimiz devletin devreye girmesi yönündeydi. Özellikle de hasat dönemi başlamadan önce devletin müdahale etmesiydi ve bu da gerçekleşmiş oldu. Üreticilerimiz de şu anda TMO'ya ürününü verme taleplerini sürdürüyorlar. TMO'daki fiyatlara baktığımız zaman 17 liraya yakın bir ortalama çıkıyor. Çünkü bu sene üreticilerimizin fındığında randıman iyi."

Soydan, Ordu'nun Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde devam eden fındık alımlarının, 9 Eylül itibariyle de Gölköy, Kumru, Kabataş ile Akkuş ilçelerinde başlayacağını sözlerine ekledi.

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