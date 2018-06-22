"TMO fındık alımı için hazırlıklarını sürdürüyor"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni sezonda fındık alımı için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Akarsu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun geçen sezon Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda fındık alımı yaptığını anımsattı.

TMO'nun daha önce randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan aldığını ifade eden Akarsu, TMO'nun geçen sezon yaklaşık 80 bin üreticiden 150 bin ton fındık aldığını aktardı.

Söz konusu kurumun fındık alımı konusunda yeni sezonla ilgili hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Akarsu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Ordu ziyaretinde fındık üreticilerini mağdur etmeyeceğini açıklayarak bölge halkını rahatlatmıştır. Oda olarak görüştüğümüz TMO yetkilileri yeni sezonla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah yeni sezonda da TMO piyasaya girerek üreticilerimizin mağduriyetini giderecektir. Buna olan inancımız tamdır." diye konuştu.