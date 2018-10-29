"TMO fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı"

Yarından itibaren sürecin tam anlamıyla başlayacağı bilgisini veren Akarsu, "1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıklarını tamamladı. Yarından itibaren randevu için başvurular başlıyor." diye konuştu.

Akarsu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasına da işaret ederek 1 Kasım'dan itibaren TMO'nun fındık piyasasında olacağını, fındık sektöründe yeni bir sürecin başlayacağını vurguladı.

Altınordu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selami Akarsu, "1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıklarını tamamladı. Yarından itibaren randevu için başvurular başlıyor." dedi.

Akarsu, ürününü TMO'ya veren üreticilere en geç 23 iş günü içerisinde ödeme yapılacağını belirterek, üreticilerin bu noktada endişe yaşamamalarını istedi.

TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasada oluşan fiyatlarda da artış beklediklerini söyleyen Akarsu, "TMO'nun bu hamlesiyle tüccar ve manavların da açıklanan fiyatın altında kalmayıp artış yapacağını bekliyoruz. Zaten uzun süredir serbest piyasa koşulları istediğimiz gibi değildi. İnanıyorum ki 1 Kasım'dan sonra sektörde gerçek anlamda bir rekabet başlayacak." diye konuştu.

Akarsu, bazı tüccar ve manavların TMO'ya fındık satacakları yönünde duyumlar aldıklarını kaydederek, ziraat odaları olarak bunun takipçisi olacaklarını ve buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Üreticilere de uyarılarda bulunan Akarsu, çiftçi belgelerini başkalarına vermemeleri gerektiğini, aksi durumda belli sorunlarla karşılaşabileceklerini sözlerine ekledi.

