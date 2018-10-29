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"TMO fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı"

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu: - "1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıklarını tamamladı. Yarından itibaren randevu için başvurular başlıyor"

Altınordu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selami Akarsu, "1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıklarını tamamladı. Yarından itibaren randevu için başvurular başlıyor." dedi.

Akarsu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasına da işaret ederek 1 Kasım'dan itibaren TMO'nun fındık piyasasında olacağını, fındık sektöründe yeni bir sürecin başlayacağını vurguladı.

Yarından itibaren sürecin tam anlamıyla başlayacağı bilgisini veren Akarsu, "1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıklarını tamamladı. Yarından itibaren randevu için başvurular başlıyor." diye konuştu.

Randevuların internet üzerinden yapılabileceğini aktaran Akarsu, bu noktada zorlanan üreticilere tüm ziraat odalarının belirlediği yetkililerce yardımda bulunabileceğini söyledi.

1 Kasım Perşembe gününden itibaren TMO'nun levant kalite fındığın kilogramını 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5 liradan alacağını ifade eden Akarsu, Ordu'daki alım noktasının Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi olacağını kaydetti.

Akarsu, ürününü TMO'ya veren üreticilere en geç 23 iş günü içerisinde ödeme yapılacağını belirterek, üreticilerin bu noktada endişe yaşamamalarını istedi.

TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasada oluşan fiyatlarda da artış beklediklerini söyleyen Akarsu, "TMO'nun bu hamlesiyle tüccar ve manavların da açıklanan fiyatın altında kalmayıp artış yapacağını bekliyoruz. Zaten uzun süredir serbest piyasa koşulları istediğimiz gibi değildi. İnanıyorum ki 1 Kasım'dan sonra sektörde gerçek anlamda bir rekabet başlayacak." diye konuştu.

Akarsu, bazı tüccar ve manavların TMO'ya fındık satacakları yönünde duyumlar aldıklarını kaydederek, ziraat odaları olarak bunun takipçisi olacaklarını ve buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Üreticilere de uyarılarda bulunan Akarsu, çiftçi belgelerini başkalarına vermemeleri gerektiğini, aksi durumda belli sorunlarla karşılaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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Altınordu Ziraat Odası fındık ordu TMO

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