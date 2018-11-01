FİNANS

TMO fındık alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon ilk fındık alımına bugün başladı.TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14.50 liradan üreticiden almaya başladı.

TMO fındık alımına başladı

Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon ilk fındık alımına bugün başladı.TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14.50 liradan üreticiden almaya başladı.
TMO'dan internet üzerinden randevu alan Ordulu fındık üreticileri, sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarla fındıklarını TMO'nun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposu önüne getirdi. Fındık alım merkezinde incelemede bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, TMO'nun müdahale alımı yaparak piyasada olmasının önemli olduğunu söyledi. TMO'nun fındık alımına başlamasıyla serbest piyasada da fiyatların artmaya başladığını belirten Soydan, "Serbest piyasada devletin müdahalesi açıklandıktan sonra fiyatlar kendiliğinden yukarı doğru çıkmaya başladı. Devletin müdahalesi serbest piyasadaki olumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Geçte olsa bu olumlu olmuştur. Bunuda buradan görüyoruz. TMO'ya ilk günden talepler var, bundan sonrada bu artacak. Üreticilerimizin elinde de önemli ölçüde fındık var. En az yüzde 50 kadar fındık var" dedi.
800 kilo fındığını TMO'ya getiren fındık üreticisi Metin Ertuğrul gelecek sezon içinde umutlu olduklarını söyledi.

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TMO fındık alımına başladıTMO fındık alımına başladıTMO fındık alımına başladı

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