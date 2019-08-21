FİNANS

TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı - TMO, üreticilerden yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan alıyor - TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "33 noktada ve 60 ekiple alım yapacağız. Bu noktada personelimizi de eğittik ve bütçemizi hazırladık. Şu anda çiftçilerimizi beklemeye başladık" - "Üreticilerimiz istediğimiz kriterlerde fındıklarını bize getirebilirler. Depolarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise buradaki koordinatör arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordulu üreticilerden fındık almaya başladı.

Ünye ilçesinde depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan satın alıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ofisin alım yaptığı depoyu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Ordu'da 2019 yılı fındık alım dönemini başlattıklarını belirterek, sürecin bölge ve ülke adına hayırlar getirmesini diledi.

TMO olarak yedinci kez fındık alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiklerini belirten Güldal, 26 Temmuz'da da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fındık fiyatlarının açıklandığını anımsattı.

Güldal, bugün itibarıyla Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan aldıkları ifade ederek, fiyatın üreticileri memnun ettiğini ve fındığın geleceğine ümit verdiğini söyledi.

TMO'nun Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladığını aktaran Güldal, yaklaşık 200 bin ton kapasiteli deponun fındık alımı için ayrıldığını belirterek, "33 noktada ve 60 ekiple alım yapacağız. Bu noktada personelimizi de eğittik ve bütçemizi hazırladık. Şu anda çiftçilerimizi beklemeye başladık." dedi.

- "Fındık arzı bitene kadar alım yapılacak"

Üreticilere çağrıda bulunan Güldal, "İşlerinin kolaylaşması için randevu sistemini uygulamaya başladık. Çiftçilerimiz başvuru yaparak TMO'ya ürün getirecekleri günü ve saati öğrenebilirler." dedi.

Güldal, bölgede son günlerde havaların yağışlı gittiğine işaret ederek, bu nedenle randevu sisteme birkaç gün gecikme olabileceğini de söyledi. Fındığın geri dönmemesi için TMO'nun alım kriterlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Yüzde 40 ve üzerinde iç fındık oranı istiyoruz. Yüzde 6'nın altında rutubet istiyoruz. Yani üreticilerimizin kurutmayı çok iyi yapmaları lazım. Eğer fındık rutubetli gelirse biz bunu alamıyoruz. Aldığımız zaman da bekletemiyoruz ve stok yapamıyoruz. Haliyle üreticilerin bu hassasiyeti göstermesi lazım."

Güldal, fındık randımanının iyi olması durumunda 16,5 lira olan fiyatın 17-17,5 lira seviyelerine çıktığına dikkati çekerek Güldal, bu fiyatların üreticilere yansıması için randımanın önemli olduğunu vurguladı.

TMO'nun fındık arzı bitene kadar alıma devam edeceğini, yıl sonuna kadar yetki ve süreleri olduğunu ifade eden Güldal, "Üreticilerimiz istediğimiz kriterlerde fındıklarını bize getirebilirler. Depolarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise buradaki koordinatör arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

- Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise TMO'nun Ordu'da fındık alımına başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Özellikle üreticilerimizin büyük kısmının halen bahçede olduğunu düşünürsek bu durum memnuniyet vericidir." dedi.

Üreticilere bu süreçte büyük görevler düştüğünü dile getiren Soydan, tüm üreticilerin ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra TMO'ya getirmelerini istedi.

Soydan, üreticilerin ellerinden geldiğince ürünlerini TMO'ya vermesi çağrısında bulunan Soydan, "Çünkü serbest piyasa fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bu noktada TMO'nun müdahalesi olumlu ve yerinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TMO'ya 400 kilogram fındık getiren üreticilerden Nahide Ergen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizi başkalarına muhtaç bırakmadı. Kendisinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Erdal Gündoğu adlı üretici de TMO'ya bin 500 kilogram fındık getirdiğini belirterek, "Fındık hasat sezonu bizim için güzel geçti. Ayrıca üreticileri yalnız bırakmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdıSuda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı
Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısıZiraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fındık alımı ordu TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.