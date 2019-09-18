FİNANS

"TMO, fındık üreticilerimizi mağdur etmedi"

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Bugünlerde üreticilerimize sıcak para gerekiyordu. TMO da bu durumu göze alarak üreticilerimizi mağdur etmedi"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin, bugünlerde sıcak paraya ihtiyacı olan fındık üreticilerini mağdur etmediğini belirtti.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun 21 Ağustos'tan bu yana üreticiden fındık alımında bulunduğunu anımsattı.

TMO'nun ilk olarak Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık alımına başladığını belirten Soydan, daha sonra ofisin alım noktalarını artırdığını ifade etti.

Soydan, ofisin illerin merkez bölgelerinin yanı sıra bazı ilçelerde de üreticiden fındık aldığını kaydederek, üreticilerin mahsullerinin parasını erken almasının ise memnuniyet verici olduğunu söyledi.

TMO'nun şimdiye kadar iki kez üreticilere ödeme yaptığını belirten Soydan, "TMO ilk olarak 700 üreticinin hesabına 11,2 milyon, ardından da 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırdı." dedi.

Soydan, ödemelerin kısa sürede yapılmasının üreticileri oldukça sevindirdiğini vurgulayarak, "Bugünlerde üreticilerimize sıcak para gerekiyordu. TMO da bu durumu göze alarak üreticilerimizi mağdur etmedi." diye konuştu.

Erken ödemelerin ofise ilgiyi artırdığını aktaran Soydan, şöyle devam etti:

"TMO'nun erken ödeme yaptığını gören üreticiler şimdi elinden geldiğince buraya ürününü satmaya çalışıyor. Daha önce üretici belli prosedürlerden kaçmak için fındığını serbest piyasaya satıyordu. Ancak TMO'nun ödemelerini hızlı yapması üreticilerin de fikrini değiştirmiş durumda."

Soydan, şu anda serbest piyasaya inen fındık miktarında düşüş olduğunu belirterek, bunda FİSKOBİRLİK'in TMO adına fındık almasının da etkili olduğunu kaydetti.

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fındık ödeme para TMO TZOB üretici

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