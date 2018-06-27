FİNANS

TMO fiyat dengelemek için üreticiden nohut alacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak, piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut alımı yapması kararı alındığını duyurdu.

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak, piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut alımı yapması kararı alındığını duyurdu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba konu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
“Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor.
“Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için Hükümet olarak TMO’nun nohut alımı yapmasına karar verdik.
“Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren nohut alımına başlayacak.
“2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3,250 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 lira ile birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4,040 lira geçecek.
“Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak.
“Üreticilerimiz, her zaman Hükümetimizin ve Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bugüne kadar üreticilerimize sağladığımız destekleri, önümüzdeki yeni dönemde geliştirerek ve artırarak vermeye devam edeceğiz."

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecekEİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek
UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladıUHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.