TMO Giresun'da fındık alımına başladı

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da üreticilerden fındık almaya başladı.

Giresun Ticaret Borsasının "Fındık Lisans Deposu"nda ofis, önceden randevu alan üreticilerden alım kriterleri doğrultusunda Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17 liradan alıyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin alım merkezini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta yedinci kez alım sezonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TMO olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve 33 ayrı alım noktasında 60 civarında ekip görevlendirdiklerini ifade eden Güldal, "Fındık alımları için Türkiye genelinde 700 personel görevlendirdik. Alım döneminin sonuna kadar 700 personelimiz dönüşümlü olarak görev yapacaklar. 33 ayrı alım noktası, 60 civarında da ekip kurduk." dedi.

Güldal, yüzde 6'nın altında rutubet, yüzde 5'in altında kırık ve sağlam iç fındık oranının da yüzde 40 ve üzerinde olması gibi bazı alım kriterleri bulunduğunu belirterek, üreticilerin kurumun internet sayfasından tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabileceklerini aktardı.