FİNANS

"TMO ihtiyaç olduğu zaman görevini yerine getirmiştir"

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "TMO ihtiyaç olduğu ve görev verildiği her zaman görevini yerine getirmiş, en son 2018 yılında verilen görevi yerine getirmiş ve fiyata müdahale ederek piyasanın da yükselmesine vesile olmuştur" - "Kaliteden ve verim artışından taviz vermememiz lazım. Biz TMO olarak sürekli kaliteli fındığı almanın taraftarıyız"

HAYATİ AKÇAY - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO ihtiyaç olduğu ve görev verildiği her zaman görevini yerine getirmiş, en son 2018 yılında verilen görevi yerine getirmiş ve fiyata müdahale ederek piyasanın da yükselmesine vesile olmuştur." dedi.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da devam eden Ulusal Fındık Çalıştayı'na, Türkiye'de bu işte emeği olan ve elini taşın altına koyan herkesin katılım gösterdiğini söyledi.

Fındığın yetiştiricilikten depolama ve ihracatına kadar tüm ihtiyaçlarının bu çalıştayda dile getirildiğini ifade eden Güldal, amacın ise fındıkta yol haritasının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Güldal, çalıştayda fındık için daha çok yararlı olabilecek konuları konuştuklarına işaret ederek, "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin de en önemli ihracat kalemlerinden biri ama şunu da biliyoruz ki çok da büyük bir ekonomik potansiyeli var. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde. Bu noktada fındık üreticilerinin verimde, kalitede sağlayacakları her ilerleme öncelikle kendilerinin, sonra bölgenin, sonra da ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Ulusal Fındık Çalıştayı'nın yılda bir defa yapılmasının önemine değinen Güldal, bunun da nisan aylarında yapılması gerektiğini belirtti.

- "TMO'nun fındık satışına ciddi talep var"

Güldal, TMO'nun şimdiye kadar aldığı fındığı stokta tutmasının mümkün olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Netice itibarıyla fındık milli bir gelir kalemidir. Dolayısıyla TMO depolarında bulunan fındık stoğunun da bir şekilde satışa arz edilmesi gerekiyor. Şu anda üreticinin de elinde fındık kalmamıştır. Tamamen piyasaya ve pazara arz edilmiştir. Ülkenin ihracat kalemlerinden en önemlisi dediğimiz fındığın bizim stoklarımızda bulunan kısmının ticarete konu olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması gerekiyor. Bu anlamda da satışlarımız sürüyor. Ciddi de bir talep alıyoruz. Kısa sürede biteceğine inanıyoruz."

TMO'nun satışlarının herkese açık olduğunu ifade eden Güldal, "İsteyen herkes peşin bedel mukabilinde istediği kadar fındık alabilir. Şu anda talep eden kişi sayısı 28-30'u geçti." dedi.

Güldal, TMO'nun yeniden piyasada olup olmayacağının Ulusal Fındık Çalıştayı'nın konularından biri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Şunu ifade etmek gerekirse TMO ihtiyaç olduğu ve görev verildiği her zaman görevini yerine getirmiş, en son 2018 yılında verilen görevi yerine getirmiş ve fiyata müdahale ederek piyasanın da yükselmesine vesile olmuştur. Bu da çok faydalı olmuştur. TMO olarak şunun da altını hep çiziyoruz. Kaliteden ve verim artışından taviz vermememiz lazım. Biz TMO olarak sürekli kaliteli fındığı almanın taraftarıyız. Bizim gibi bütün alıcılarında böyle düşünmesini istiyoruz. Üreticilerimizin de kaliteli fındık üreterek, biraz daha yüksek verim elde ederek daha çok gelir sağlaması ancak bu şekilde mümkündür."

Güldal, geçen yıl TMO olarak 7 bin ton civarında fındık alımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Mardin'den Avrupalıları giydiriyor Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 
Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldıŞubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık stok TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı

Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.