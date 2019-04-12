"TMO ihtiyaç olduğu zaman görevini yerine getirmiştir"

HAYATİ AKÇAY - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO ihtiyaç olduğu ve görev verildiği her zaman görevini yerine getirmiş, en son 2018 yılında verilen görevi yerine getirmiş ve fiyata müdahale ederek piyasanın da yükselmesine vesile olmuştur." dedi.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da devam eden Ulusal Fındık Çalıştayı'na, Türkiye'de bu işte emeği olan ve elini taşın altına koyan herkesin katılım gösterdiğini söyledi.

Fındığın yetiştiricilikten depolama ve ihracatına kadar tüm ihtiyaçlarının bu çalıştayda dile getirildiğini ifade eden Güldal, amacın ise fındıkta yol haritasının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Güldal, çalıştayda fındık için daha çok yararlı olabilecek konuları konuştuklarına işaret ederek, "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin de en önemli ihracat kalemlerinden biri ama şunu da biliyoruz ki çok da büyük bir ekonomik potansiyeli var. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde. Bu noktada fındık üreticilerinin verimde, kalitede sağlayacakları her ilerleme öncelikle kendilerinin, sonra bölgenin, sonra da ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.