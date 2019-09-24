TMO ile TARİŞ'ten kuru üzüm alımı için iş birliği

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ana kadar 4 bin ton kuru üzüm alım gerçekleştirdiklerini, bu alıma ek 15 bin tonluk randevu alındığını belirterek, "Üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ fiyatlarının altında ürün satmamalarını öneriyoruz." dedi.

TMO ile TARİŞ arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Toplantı Salonu'nda kuru üzüm alımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, İzmir ve Manisa'daki üzüm borsasında 9 numara kuru üzümün 10 liradan alındığını anımsattı.

Şu ana kadar aldıkları kuru üzümün yüzde 80'nin 9 numara olduğunu ifade eden Pakdemirli, çiftçinin eline kesintiler düştükten sonra 9 lira 85 kuruş geçtiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Şu ana kadar 4 bin ton kuru üzüm alımı gerçekleştirdik. Bu alıma ek olarak 15 bin tonluk randevu aldık." diye konuştu.

Üreticilerin TMO ve TARİŞ fiyatları altında ürün satmamalarını öneren Pakdemirli, kuru üzüm arzı devam ettiği sürece alıma devam edeceklerini kaydetti.

Pakdemirli TARİŞ'in ayrıca TMO garantörlüğünde de kredi kullanabileceğini belirterek, bu durumun TARİŞ'in alımlarda bir limitinin bulunmadığının göstergesi olduğunun altını çizdi.

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker de üreticinin memnuniyetini amaçladıklarına dikkati çekerek "Bu sarı altını yıllardır Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Tüm üreticiler adına çok teşekkür ederim. Ege'nin değerli sarı altını ileride daha da değer kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

