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"TMO nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "TMO'nun piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı hususunda mutabık kaldık. Çiftçimizin 'Evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim.' diyeceği fiyatla ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nohut üretiminde bolluk yaşandığını, çiftçilerin zarar görmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 1-2 gün içinde nohut alımına başlayacağını bildirdi.

Zeybekci, Denizli'de gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri için tarımsal üretimin son derece önemli olduğunu, son 15 yılda tarımsal gayrisafi hasılada Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girdiğini söyledi.

Nitelikli tarımsal üretimin artmasıyla ihracat trendinin de yukarı doğru seyrettiğini ifade eden Zeybekci, "Tarım ürünleri ihracatında 20 milyar doları aşan bir trend izliyoruz. Diğer taraftan da üreticilerimizin mutlu olması, dünya standartlarında ürün ortaya koyması ve aynı zamanda mağduriyete uğramaması için en üst düzeyde gayret gösteriyoruz." dedi.

Zeybekci, tarım üreticilerinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için zaman zaman piyasaya müdahale ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen haksız rekabete karşı içerideki tarımsal üretimimizi korumak için bu bizim en etkin kullandığımız yöntemlerden biri. Diğeri de TMO veya diğer ilgili kuruluşların ürün alımı yöntemiyle piyasaya müdahalesi ve böylelikle fiyatların istenilen seviyenin altına düşmemesi. İkinci yöntemimiz, TMO ile diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları destekleme alımları veya minimum fiyat uygulamalarının yanında, Türkiye'nin dezavantajlı olduğu bazı stratejik ürünlerin üretilmesi."

- "TMO 1-2 gün içinde nohut alımına başlayacak"

Türk çiftçisini korumak amacıyla hayata geçirdikleri uygulamalara işaret eden Zeybekci, bu yıl nohut üretiminin rekor seviyelere ulaştığını, üreticilerin zarar etmemesi için TMO'yu piyasaya sokma kararı aldıklarını dile getirdi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle Türkiye'nin geçen yılki nohut üretimi 470 bin ton iken bu yıl üretimin 550 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bolluk ya da başka etkilerle fiyatların şu anda çiftçimizin istemediği, onları zor durumda bırakan noktalara indiğini görüyoruz. Piyasanın şu anda 2,5 lira civarında oluştuğuna şahit olduk. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığımız konuşmalarda, iş birliği içinde TMO'nun piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı hususunda mutabık kaldık. Çiftçimizin 'Evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim.' diyeceği fiyatla ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak. Türkiye'deki tüm nohut üreticilerimize, çiftçilerimize bu konuda müjdeli haberi vermek istedik. Yani devlet çalışıyor. Milletin menfaati söz konusu olduğunda sabahlara kadar çalışılıyor."

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