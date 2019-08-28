FİNANS

TMO Samsun'da fındık alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak: - "Cumhurbaşkanımızın belirttiği fındık alım fiyatları, çiftçilerimizde büyük memnuniyet uyandırdı. Bu sene verim ve rekolte çok yüksek. Samsun'da bu yıl 137 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Samsun'da fındık alımına başladı.

Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi'nde bulunan TMO fındık alım deposunda 2019 yılı alım kampanyası için fındık randıman testi yapılarak alım gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada üreticilerin getirdiği fındıkları inceleyerek ilk alımı yaptı.

Kaymak, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahin ile mahalledeki bir bahçede fındık hasadına da katıldı.

Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Samsun'da fındığın rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi.

TMO olarak bu yılki fındık alımını başlattıklarını belirten Kaymak, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği fındık alım fiyatları, çiftçilerimizde büyük memnuniyet uyandırdı. Bu sene verim ve rekolte çok yüksek. Samsun'da bu yıl 137 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz. Son afet nedeniyle yüzde 10 bir kayıp olacak." dedi.

Ofise getirilen fındıklarda rekoltenin çok yüksek olduğunu dile getiren Kaymak, "Çiftçilerimiz de çok memnun. 50 randımandaki fındığa 16,5 lira veriyoruz. Kalite yükselirse fiyat yükseliyor, alçalırsa da fiyat düşüyor. Randıman çok iyi olduğu için herkes bu durumdan çok memnun. İnşallah bu sene fındık üreticisinin yüzü gülecek." ifadesini kullandı.

Samsun'da 4 farklı yerde TMO'nun fındık alımı yapacağını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu istasyonun kapasitesi 15 bin ton. Geçen sene şeker fabrikasındaki fındık alımına katılmıştım. O zaman uzun kuyruklar vardı ama şimdi burada fazla kuyruk yok. Eylül ayından itibaren yoğunluk artacak ama verilen fiyat piyasada oturdu. Şeker fabrikasının olduğu yerde, Epçeli'de, Terme ve Bafra'da fındık alımı yapılıyor. Vatandaşlarımıza ve devletimize hayırlı uğurlu olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Fındık alımı Osman Kaymak Samsun TMO

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