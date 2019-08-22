FİNANS

TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisince, bu yıla ilişkin fındık müdahale alımlarına başlanırken Ofis tarafından son iki yılda 150 bin tonluk ürün alımı gerçekleştirildi - Fındıklar, iç fındık, rafine fındık yağı, krokan, sütlü fındık kreması ve kakaolu fındık kreması olarak değerlendiriliyor, arz açığının oluştuğu dönemlerde piyasa ihtiyacı TMO stoklarından karşılanıyor - Ofis tarafından Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl 388 ton, bu yıl 510 ton kavrulmuş iç fındık satışı yapıldı

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) bu yıla ilişkin fındık müdahale alımlarına başlanırken, ofis tarafından son iki yılda alınan fındık miktarı 150 bin tonu buldu.

AA muhabirinin TMO'nun Fındık Sektör Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, ofis ilk olarak 2006 yılında fındık alımı için görevlendirildi.

Bu kapsamda, 2006-2009 yıllarında toplam 694 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirilirken, karşılığında 2,96 milyar lira ödeme yapıldı.

2009 yılında yürürlüğe konulan strateji çerçevesinde TMO'nun fındık alım görevi sonlandırılırken, üreticilere alan bazlı gelir desteği verilmeye başlandı. Alan bazlı gelir desteği olarak bugüne kadar toplam 7,7 milyar lira ödemede bulunuldu.

TMO, 2017 yılında piyasalarda yaşanan sıkıntıların aşılması, fiyatlarda bir denge oluşturulması ve üretici mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yeniden fındık alımıyla görevlendirildi. Bu kapsamda, 76 bin 500 üreticiden toplamda 143 bin ton fındık alımı yapıldı ve karşılığında üreticilere 1,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

TMO, arz fazlası stoklarının bir kısmını yağ imalatında değerlendirirken, arz açığı oluştuğu dönemlerde piyasa ihtiyacını stoklarından satış yaparak karşıladı.

Ofis tarafından 2018 yılı mahsulü ürünler için yaklaşık 7 bin üreticiden 7 bin ton kabuklu fındık alımı yapılırken, karşılığında üreticilere 100 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece TMO, son 2 yılda 150 bin ton fındık alımı yapmış oldu.

TMO stoklarında bulunan kabuklu fındıkların 2 bin 400 tonu yağ, 6 bin 500 tonu ise kavrulmuş fındık imalatında değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl 388 ton, bu yıl da 510 ton kavrulmuş iç fındık satışı yapıldı.

- Üreticinin mağduriyeti gideriliyor

Kurum tarafından geçen yıl piyasaya 61 bin ton kabuklu fındık satışı gerçekleştirildi. Bu yıl ise nisan ayında kabuklu fındık satışına başlanırken, 13 Mayıs'a kadar 40 bin ton kabuklu fındık satışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında stoklarda bulunan 2017 yılı mahsulü kabuklu fındıklardan 10 bin tona kadar olan miktarı yalnızca fındık mamulleri imalatında kullanılmak üzere partiler halinde vadeli olarak Fiskobirlik'e satıldı.

TMO, fındık ve mamullerinin tüketiminin artırılması amacıyla imal ettiği kavrulmuş iç fındık, rafine fındık yağı, krokan, sütlü fındık kreması ve kakaolu fındık kreması satışlarına da başlarken, satışlar kuruma bağlı 135 noktada devam ediyor.

Fındık sektörünün yapısal sorunlarından biri olan arz-talep dengesizliğinden piyasadaki fındık fiyatları, fındık ihraç fiyatları ve üretici gelirleri etkilenirken, TMO tarafından yapılan alımlarla arza bağlı olarak piyasada oluşan aşırı fiyat oynaklıkları karşısında fındık üreticisinin mağduriyeti gideriliyor.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttıİnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttı
Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldiTüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Toprak Mahsulleri Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Koç Holding’in acı günü

Koç Holding’in acı günü

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttı

İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttı

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.