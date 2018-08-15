FİNANS

"TMO ve FİSKOBİRLİK fındık alımında iş birliği yapsın"

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmaları gerçekleştirerek TMO-FİSKOBİRLİK iş birliğinde fındık alım kampanyasını hayata geçirmesini bekliyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmaları yaparak TMO ile FİSKOBİRLİK iş birliğinde fındık alım kampanyasını hayata geçirmesini beklediklerini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık hasadının sürdüğü bugünlerde FİSKOBİRLİK'in alım kampanyasını başlattığını, TMO'nun ise halen alım politikasıyla ilgili net bir açıklama yapmadığını belirtti.

TMO'nun 2018 yılı fındık alım kampanyasını ve fiyatı açıklamasını dört gözle beklediklerini vurgulayan Karan, "Ağustos ayının ortasına geldik ve üreticilerin çoğu fındık hasadını tamamlamış durumda. Harmanda kuruma aşamasında olan ürün bugün ya da yarın satışa hazır hale gelecek ancak halen TMO alım fiyatı ve alım kampanyasını kamuoyuyla paylaşmış değil. İlerleyen dönemde açıklanacak bir alım kampanyası sorunları da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Karan, tecrübe ve profesyonel ekibe sahip FİSKOBİRLİK ile TMO'nun birlikte hareket etmesinin piyasayı olumlu etkileyeceğini ve üreticiye daha fazla güven verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl TMO alım kampanyasını, fındık alımı konusunda büyük deneyime sahip FİSKOBİRLİK ile koordineli yürütmelidir. Bu ortak hareket, alım kampanyasının daha verimli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. İki kurum adına piyasada büyük bir güç gösterisi ve prestij olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmaları gerçekleştirerek TMO-FİSKOBİRLİK iş birliğinde fındık alım kampanyasını hayata geçirmesini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
alım politikası FİSKOBİRLİK Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan TMO

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