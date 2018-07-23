FİNANS

TMO yeşil mercimek alımına başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik. TMO bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak" - "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 lirayla birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 lira geçecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdiklerini belirterek, "TMO bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yeşil mercimek üretiminin bu yıl geçen seneye oranla yüzde 27 artışla 38 bin ton olmasının beklendiğini bildirdi.

Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için yeşil mercimek alımına karar verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, piyasa düzenleyici kurum olan TMO'nun bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacağını belirtti.

Pakdemirli, bu yıl için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin lira olarak belirlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 lirayla birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 lira geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı tüm ürününü TMO'ya satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak. Bütün üreticilerimiz, her zaman bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. TMO tarafından yapılacak 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TMO Toprak Mahsulleri Ofisi yeşil mercimek

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