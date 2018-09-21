"TMO yıl sonuna kadar kabuklu fındık stoklarını satışa açmayacak"

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) elinde bulunan kabuklu fındık stoklarını yıl sonuna satışa açmayacağını açıkladı.
TMO açıklamasında, "2017 yılında 79 bin fındık üreticisinden ürün satın alarak piyasaya müdahale eden TMO’nun elinde bulunan fındık stoklarının satışa açılacağı yönünde piyasalarda maksatlı söylentiler yer almaktadır" denildi ve eklendi:
"Bugün için fındık hasadı tamamlanmış olup piyasaya arz edilen ürün miktarı yüzde 30 seviyelerindedir.
"Üreticilerimiz tarafından piyasaya ürün arzının devam ettiği bir dönemde Kurumumuzun, elinde bulunan kabuklu fındık stoklarını 2018 yılı sonuna kadar satışa açması söz konusu değildir.
"Bakanlığımız ve Kurumumuz piyasaları yakından takip etmekte, üretici mağduriyeti oluşmaması ve piyasa istikrarının sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır."
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