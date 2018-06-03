FİNANS

TMO'dan Adana'da buğday alımı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

TMO Adana Şubesi: - "135 bin ton buğday alımı gerçekleştirildi, vadesi gelen 58 bin ton buğday karşılığında üreticiye 62 milyon lira ödeme yapıldı"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Adana Şubesi tarafından kentte 135 bin ton buğday alımı yapıldığı bildirildi.

TMO Adana Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Adana'da hububat alımı yapılmadığı yönünde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mayıs ayı sonunda hasadı tamamlanan buğday için 18 noktada alım yapıldığı kaydedilen açıklamada, "135 bin ton buğday alımı gerçekleştirildi, vadesi gelen 58 bin ton buğday karşılığında üreticiye 62 milyon lira ödeme yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Alımların hafta sonu dahil tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yörede buğdayın protein oranının yüksek olması dolayısıyla TMO'nun ton başına bin 50 lira olarak açıkladığı AKS ekmeklik buğday alım fiyatı bin 110 liraya kadar çıkmaktadır. 'Ofis çiftçinin dostudur' ilkesiyle TMO, üreticimizin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir. Farklı kişisel amaçlarla gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar çiftçimize zarar vermekten başka amaç taşımamaktadır. Bu tür açıklamalarda herkesin toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Adana buğday TMO

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