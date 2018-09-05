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TMO'dan buğday açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

"Buğday piyasasının istikrarı için her türlü önlem alınıyor" - "İç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday piyasasının istikrarı için her türlü önlemin alındığı belirtilerek, "İç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, dünya buğday üretiminin bu yıl 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketiminin ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düştüğü, fiyatlarda ise geçen yıla göre yüzde 30'a varan artışlar yaşandığı ancak yine de dünyada halihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yıl ülkede buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 2 azalışla 21 milyon ton civarında olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, üretimimizin yurt içi tüketimi karşıladığı görülmektedir ancak hasat döneminde bazı bölgelerde iklimsel şartların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan spekülatif yükseliş nedenleriyle yurt içi piyasalarda fiyat artışları gözlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, TMO'nun bu yıl hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirdiği ve önceki yıldan devreden stoklarla toplam buğday stokunun 3,5 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Ağustos ayı başında piyasalarda gözlenen fiyat artışları dikkate alınarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO'nun buğday stoklarını 9 Ağustos'tan itibaren satışa sunduğu ve ofisin satış fiyatlarının ekim sonuna kadar geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda satış fiyatları, makarnalık buğdayda ton başına bin 160 lira, ekmeklik buğdayda ton başına bin 100 liradır. Buğday piyasasının istikrarı için her türlü önlem alınıyor. TMO'ca iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir. TMO stokları da dikkate alındığında ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir."

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Anahtar Kelimeler:
BUğday Piyasası TMO

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