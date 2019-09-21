FİNANS

TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "10 Eylül itibarıyla alımlara başladık. Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici" - "İlk 7 günlük alımlarımızın ödemelerini 11 milyon lira olarak yaptık. Yine kısa aralıklarla ödemelere devam edeceğiz"

MANİSA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesinin ardından 10 Eylül itibarıyla alımlara başladıklarını belirterek, "Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici." dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaret eden Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üründe rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi.

Geleneksel ihraç ürünü olan kuru üzümü en değerli şekilde pazarlamak istediklerini dile getiren Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesi halinde piyasaya müdahale edileceği yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Güldal, şöyle devam etti:

"İlk başlarda 10 liranın üzerinde giden fiyatlar bir süre sonra 8 liraya gerilemeye başlayınca müdahale alımı kararı verdik. Bu nedenle 10 Eylül itibarıyla 9 numara üzümü 10 liradan almaya başladık. Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi fevkalade yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici.

Biz şunu ifade ediyoruz, üreticimiz hiçbir şekilde üzümünü değerinin altında teslim etmesin. Kalite kriterlerine uygun olarak getirdikleri kuru üzümler eksperlerimiz tarafından değerlendiriliyor ve son derece hassas bir şekilde kıymetlendirilerek alım yapılıyor."

- "Fiyatlar 8,5 lira ile 10,5 lira arasında değişiyor"

TMO olarak 20 günde ödeme sözü verdiklerini ancak bunu daha da geri çektiklerini belirten Güldal, "İlk 7 günlük alımlarımızın ödemelerini önceki gün 11 milyon lira olarak yaptık ve üreticilerimiz paralarını tahsil ettiler. Yine kısa aralıklarla ödemelere devam edeceğiz." dedi.

Güldal, kuru üzüm üreticilerinin, devletin ve TMO'nun yanlarında olduğunu unutmaması gerektiğini, ürün geldiği sürece alımlara devam edeceklerini ifade etti.

Bazı milletvekillerinin kuru üzüm için belirlenen fiyatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu, bunların doğru olmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Bizim kuru üzüm alım fiyatlarımız 9 numara için 10 lira. Üzümün kalitesine göre bu azalıyor veya artıyor. Ortalamamız 9,83. Verdiğimiz fiyatlar da 8,5 lira ile 10,5 lira arasında değişiyor. Kalite çok iyi olduğu için ağırlıklı olarak 8 ve 9 numara üzüm geliyor. Dolayısıyla bizim 8,5 liranın altında bir fiyat vermemiz söz konusu değil. Yapılan açıklamaların fiyat boyutu kesinlikle doğru değil. Alım kriterlerimizin sıkıntılı olduğu veya zor olduğu iddiaları da doğru değil. Üreticilerimizle de görüştük, hepsi memnun. Ürünleri gözleri önünde kontrol ediliyor, paralarını kısa sürede tahsil edebiliyorlar. Herhangi bir tereddüt ya da endişeleri olursa başka alıcılara da satabilirler."

Güldal, daha sonra Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerinde incelemelerde bulundu.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacakTransit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak
Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumuAtık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm Müdahale alımı TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.