TMO'dan ekmek fiyatlarına zam tartışmasına ilişkin açıklama

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugün için ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, "Buğdayda ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir durum bulunmamakta, sanayicilerimiz piyasadan geçen yılki fiyat seviyelerinde ürün tedarik edebilmektedir." ifadesi kullanıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, buğday ekiliş ve üretiminde yüzde 8'e varan azalmalar olduğu, iklim koşullarının buğday kalitesini olumsuz etkilediği, TMO'nun alım fiyatının üreticiye yansımadığı, bunlara bağlı olarak un ve ekmek fiyatlarında artışlar yaşanacağına ilişkin bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamaların gündeme taşındığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 2 azalışla 21 milyon ton olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, buğday tüketiminin 19-20 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, üretimin yurt içi tüketimi rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğu bildirildi.

Açıklamada, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ithalatının çok daha fazlasının un, makarna, bulgur, bisküvi gibi mamul madde olarak ihraç edildiği vurgulanarak, bu ihracatta Türkiye'de üretilen ihtiyaç fazlası buğdayların da kullanıldığı aktarıldı.