TMO'dan fındık satışı iddialarına yanıt

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yıl sonuna kadar elinde bulunan kabuklu fındık stoklarını satışa sunmayacak.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda, kurumun elindeki fındık stoklarının satışa açılacağı yönünde çıkan maksatlı söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Fındık hasadının tamamlandığı, piyasaya arz edilen ürün miktarının yüzde 30 seviyelerinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimiz tarafından piyasaya ürün arzının devam ettiği bir dönemde kurumumuzun, elinde bulunan kabuklu fındık stoklarını 2018 sonuna kadar satışa açması söz konusu değildir. Bakanlığımız ve kurumumuz piyasaları yakından takip etmekte, üretici mağduriyeti oluşmaması ve piyasa istikrarının sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır."

