TMO'dan mısır üreticisine ücretsiz depo ve finansman imkanı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, mısır üreticisine depolama ve finansman imkanı sunmak için 3 Ekim'den itibaren emanet alımlara başlanacak. Bu kapsamda, emanete ürün bırakan üreticilerden depo kira ücreti alınmayacak ve talep etmeleri halinde avans ya da anlaşmalı bankalardan kredi imkanı sağlanacak.

TMO Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,4 azalışla 5,7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Temmuz ayı sonunda başlayan ve halen devam eden birinci ürün mısır hasadı yüzde 65 seviyelerine ulaşırken, ikinci ürün mısır hasadının ise ekim ortalarında başlaması bekleniyor.

Duyuruda, mısır piyasalarının yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının şekillendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde hasadın yoğunlaşması, finansman maliyeti, depo yetersizliği ve TMO'nun hasat sonrası düşük fiyatla tüketim bölgelerinde ithal mısır satışı yapacağı beklentisiyle talebin daraldığı ve fiyatlarda gevşeme olduğu izlenmektedir. Bu doğrultuda, üreticilerimize depolama ve finansman imkanı sunmak için 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren emanet alımlara başlanacak. Emanete ürün bırakan üreticilerimizden depo kira ücreti alınmayacak, talep etmeleri halinde avans ya da anlaşmalı bankalardan kredi imkanı da sunulacak. Ayrıca yurt içi stokların takviye edilmesi ve piyasa fiyat istikrarının sağlanması bakımından gerektiğinde kullanılacak olan ithalat yetkisi kapsamında getirilecek mısırlar ise piyasa fiyatları göz önüne alınarak satışa sunulacaktır."

