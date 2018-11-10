FİNANS

TMO'nun devreye girmesiyle fındık piyasası hareketlendi

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

TMO'nun devreye girmesiyle fındık piyasası hareketlendi

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlamasıyla serbest piyasadaki fiyatlar da yükseldi.

TMO, fındık üretimi gerçekleştirilen illerde depo kiralayarak, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.

Üreticiler, 1 Kasım'dan bu yana TMO'ya ilgi gösterirken, serbest piyasada da fiyatlar yükseldi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun çürük oranındaki kriterinin yüzde 3 olduğunu, üreticilerin bu konuda sıkıntı yaşadığını, bu nedenle söz konusu oranın yüzde 5 civarına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Akarsu, TMO'nun fındık alımına yoğun ilgi gösterildiğini anlatarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi 'alım yapıyorum' dedikten sonra 12 lira olan serbest piyasada 13-13,5, randımanla beraber 14 liraya giden fındık fiyatı var. Hatta 57-58 randıman gelen fındığın da 14,5-14,75 lira civarında işlem gördüğü oluyor. Üreticide, 'Belki daha yukarı doğru gider, TMO alım fiyatlarının üzerine çıkar' diye bir beklenti ile satışlarda yavaşlama var. Bu da gayet normal." ifadesini kullandı.

TMO'nun üreticiler açısından önemine dikkati çeken Akarsu, "Hedeflerimizde TMO'nun devreye girerek bu piyasanın yükselmesi vardı. Piyasanın adı serbest piyasa olup, uygulamada tekelleşen bir piyasa vardı." dedi.

Akarsu, il genelinde 600 tonun üzerinde alım gerçekleştiğine işaret ederek, "Üreticimizin yüzünün güleceğine inanıyorum. Bu işin önümüzdeki yılı da var. TMO'nun 14 lira fiyat belirtmesi, artık fındığın 14 liranın altına düşmeyeceğinin göstergesidir. Bu da esasen önemli bir noktadır. Biz işin bu boyutuna çok önem veriyoruz. Bunun da takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu fındık fiyat Serbest Piyasa TMO

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