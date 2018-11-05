FİNANS

"TMO'nun dönüm başına fındık alım miktarı artırılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş: - "Dönüm başına 50 kilogram az. Biz rakamın en az 80 kilogram olmasını istiyoruz. Bölge milletvekilleri ile TMO yetkililerine talebimizi aktardık. Kısa zamanda olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) dönüm başı fındık alım miktarının 50 kilogramdan en az 80 kilograma çıkartılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 ürünü için dönüm başına 130 kilogram fındık alım miktarı belirleyen TMO'nun, 2018 fındığı için bu rakamı 50 kilogram olarak tespit ettiğini belirtti.

Bu rakamın az olduğunu ve miktarın artırılması için girişimde bulunduklarını dile getiren İbaş, "Biz rakamın en az 80 kilogram olmasını istiyoruz. Bölge milletvekilleri ile TMO yetkililerine talebimizi aktardık. Konunun takipçisiyiz, kısa zamanda olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz." dedi.

1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayan TMO'ya üreticinin ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden İbaş, Giresun merkezde borsanın lisanslı deposu vasıtasıyla ilk üç günde 114 çiftçinin Ofise 99 bin 207 kilogram ürün teslimi yaptığını söyledi.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatının haftaya 14 liradan başladığını belirten İbaş, "TMO'nun alımlara başlaması piyasaya olumlu yansıdı. Ben bu olumlu sürecin devam edeceğini tahmin ediyorum. İlerleyen günlerde pazarda fiyat TMO rakamına ulaşacaktır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık alım Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş Toprak Mahsulleri Ofisi

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