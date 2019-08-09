FİNANS

TMO'nun fındık alımları

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi: - "Üreticilerimiz randevularını 19 Ağustos'tan itibaren internet üzerinden alabilecek"

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün verecek fındık üreticilerinin, randevularını 19 Ağustos'tan itibaren internet üzerinden alabilecekleri bildirildi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, TMO'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kabuklu fındık alımlarına başlayacağı anımsatıldı.

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındıkları kilogramı 17 lira, levant kalite kabuklu fındıkları 16,50 lira, sivri kalite fındıkları ise 15,50 lira fiyattan satın alacaktır." ifadesine yer verildi.

TMO'nun kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağı aktarılan açıklamada, alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlayarak alım noktalarına getirmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kabuklu fındık alım esaslarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacaktır. Eski yıl mahsulü ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır."

Bunların yanında üreticilerin ürünlerini kurutarak, sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, üreticilerin il ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibata geçerek ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgelerini güncellemeleri ve randevu aldıkları tarihte ürünlerini TMO alım noktalarına getirmelerinin önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin en geç 20 gün içerisinde yapılacağı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz randevularını 19 Ağustos'tan itibaren internet üzerinden http:\\www.tmo.gov.tr veya http:\\randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alabileceklerdir. Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup bu kapsamda üreticilerimiz Genel Müdürlüğümüzde kurulan Alo Ürün Hattı 0 312 416 34 10'a (8 Hat) fındık alımları konusunda her türlü talep ve düşüncelerini bildirebilirler."

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açıklama alım fındık tarih TMO

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