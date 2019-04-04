FİNANS

TMO'nun fındık satışına destek

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: - "Stokların boş olduğu, üreticinin de elinde fındık olmadığı bir zamanda satışın gerçekleşmesi doğru bir karardır"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, stokların boş, üreticinin de elinde fındık olmadığı bir zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık satışı gerçekleştirmesinin doğru bir karar olduğunu bildirdi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin ve sanayicinin de elinde fındık kalmaması üzerine TMO'nun elindeki fındığı satma kararı aldığını belirterek, "Burada TMO'nun üreticiyi de düşünerek hareket ettiği kanaatindeyim, çünkü serbest piyasada 15,50 lira olan, üreticiden 14-15 liraya almış olduğu fındığı 18 liraya satma gayreti içerisine girmiştir. Stokların boş olduğu, üreticinin de elinde fındık olmadığı bir zamanda satışın gerçekleşmesi doğru bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.

Fındık üreticisi düşünülerek hareket edildiğinin altını çizen Akça, şunları kaydetti:

"Burada TMO'nun 2016 yılı mahsulü 13 liradan, 2017 yılı mahsulü 15 liradan, 2018 yılı mahsulü 18 liradan satışa çıkarmış olması, fiyatın serbest piyasa koşullarının üzerinde olması ile devletin de üreticinin de zarar etmeyeceği bir hamlenin yapılmış olduğunu görüyoruz. Burada şu var, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 5 liradan alıp, 3 liraya birilerine peşkeş çekilmemiştir. Bu fiyatlara baktığımızda önümüzdeki sezon fındık fiyatlarının iyi olacağını görmemiz mümkün. Zaten TMO yetkilileri gelecek sezonda da gerektiğinde fındığa alım müdahalesi yapacaklarını açıklamışlardır. Biz konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de fındık üreticisinin en büyük temsilcisi olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ordu TMO'nun fındık satışı

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