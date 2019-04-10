TMO'nun fındık satışına destek

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, fındık gibi milli bir değeri stokta saklayarak değil, satarak, ihraç ederek kazanç sağlanabileceğini, yapılması gerekenin bu olduğunu belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) stoklarındaki fındığı satmaya başlamasının piyasayı hareketlendirdiğine işaret etti.

Satış kararını doğru bulduğunu, piyasadan da bu yönde talepler ve alımlar olduğunu aktaran Arslantürk, 40-50 bin ton civarında bir fındığın satılmasını beklediklerini kaydetti.

Arslantürk, TMO'nun 2018 ürünü fındığı üreticiden kasım ayında almaya başlaması kararının yanlış olduğunu ve eleştirildiğini savunarak, "Önceki kararın zamanlaması ne kadar yanlış idiyse stoklarındaki fındıkların piyasaya satılmasındaki zamanlama o kadar doğrudur. Belirlenen satış fiyatı da makul ve mantıklıdır. Çünkü piyasada fiyatlar da TMO'nun açıkladığı satış fiyatları seviyesinde idi." ifadesini kullandı.

- "TMO'nun stokun 40-50 bin tonluk kısmını satabileceği görülüyor"