FİNANS

TMO'nun fındık satışına destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: - "Böylesine milli bir değeri stokta saklayarak değil, satarak, ihraç ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Yapılmak istenen ve yapılması gereken de budur" - "Türkiye'nin hedefi fındıkta verim ve kaliteyi artırarak, çok üretip, çok satmak ve böylece de çok kazanmak olmalıdır"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, fındık gibi milli bir değeri stokta saklayarak değil, satarak, ihraç ederek kazanç sağlanabileceğini, yapılması gerekenin bu olduğunu belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) stoklarındaki fındığı satmaya başlamasının piyasayı hareketlendirdiğine işaret etti.

Satış kararını doğru bulduğunu, piyasadan da bu yönde talepler ve alımlar olduğunu aktaran Arslantürk, 40-50 bin ton civarında bir fındığın satılmasını beklediklerini kaydetti.

Arslantürk, TMO'nun 2018 ürünü fındığı üreticiden kasım ayında almaya başlaması kararının yanlış olduğunu ve eleştirildiğini savunarak, "Önceki kararın zamanlaması ne kadar yanlış idiyse stoklarındaki fındıkların piyasaya satılmasındaki zamanlama o kadar doğrudur. Belirlenen satış fiyatı da makul ve mantıklıdır. Çünkü piyasada fiyatlar da TMO'nun açıkladığı satış fiyatları seviyesinde idi." ifadesini kullandı.

- "TMO'nun stokun 40-50 bin tonluk kısmını satabileceği görülüyor"

TMO'nun depolarında FİSKOBİRLİK'e verilecek fındıklar çıkıldığında son 3 yıl ürününden 71 bin ton civarında stok bulunduğunu belirten Arslantürk, şöyle devam etti:

"TMO'nun bu stokun 40-50 bin tonluk kısmını satabileceği görülüyor. Satışa başlanmasından sonra yapılan alımlar ve gelen talepler bunu gösteriyor. 2019 ürünü fındığın genel görüntüsü iyi ancak önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuzluklarda göz önüne getirildiğinde, TMO depolarında fındığın tamamını da satabilir."

Arslantürk, TMO'nun bugünkü koşullarda yaptığı satışların, gelecek dönemin ürünü üzerinde yapacağı etkinin şimdiden konuşulmasının yanlış olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada her şey arz talebe göre oluşuyor. Bugün TMO'nun stoklarına ihtiyaç vardı. Bunlar işlem görüyor. Böylesine milli bir değeri stokta saklayarak değil, satarak, ihraç ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Yapılmak istenen ve yapılması gereken de budur. Türkiye'nin hedefi fındıkta verim ve kaliteyi artırarak, çok üretip, çok satmak ve böylece de çok kazanmak olmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk

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