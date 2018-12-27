TMO'nun FİSKOBİRLİK'e aktaracağı 10 bin ton fındık

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği kararnamenin imzalandığını belirtti.

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TMO stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı üreticilerimizin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun desteklenmesine ilişkin müjdeyi ekim ayında vermişti. Bu husustaki kararname imzalanmıştır. Hayırlı olmasını dilerim."

