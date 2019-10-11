FİNANS

TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

TMO tarafından TARİŞ İncir Birliği ile imzalanan protokol kapsamında ilk defa gerçekleştirilecek kuru incir alımları, 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren yapılacak - Ürün bedeli ödemeleri, teslimattan sonra en geç 10 gün içinde TARİŞ tarafından üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak - TARİŞ İncir Birliğine bağlı Germencik ve Nazilli incir kooperatiflerinin depolarında gerçekleştirilecek alımlarda üreticinin birlik üyesi olması gerekmeyecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, TARİŞ İncir Birliği ile yapılan protokol kapsamında ilk defa gerçekleştirilecek kuru incir alımları, 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

TMO'dan yapılan duyuruya göre, Ofis, üretici fiyatlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuru incir alımıyla görevlendirildi.

Bu kapsamda kurum, ilk defa kuru incir alımı gerçekleştirecek.

TMO'nun A1 kalite kuru incir alım fiyatı kilogram başına 18 lira olacak. Kalitesine göre kuru incir TMO alım fiyatları değişiklik gösterecek.

TMO, kuru incir alımlarını TARİŞ İncir Birliği ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirecek ve alımlar 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kuru incir alımları, TARİŞ İncir Birliğine bağlı Germencik ve Nazilli incir kooperatiflerinin depolarında gerçekleştirilecek.

TARİŞ üyesi olmayan üreticilerden de alım yapılacak ancak üretici dışındaki kesimlerden (tüccar ve benzeri) alım olmayacak.

- Ürün bedeli ödemesi

Ürün bedeli ödemeleri ürün tesliminden sonra en geç 10 gün içinde TARİŞ tarafından üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Rutubet oranı yüzde 22'ye kadar olan ürünlerin alımı yapılacak ve boşaltma ücreti alınmayacak.

Ürün teslimatları sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilecek.

Kurum tarafından yalnızca 2019 mahsulü kuru incirler satın alınacak. Alımlar, pazar günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak.

En az yüzde 60 A serisi (iş malı), en fazla yüzde 40 B serisi (kürek malı) olan kuru incirler satın alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
alım Kuru incir TMO

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