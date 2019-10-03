FİNANS

TMO'nun mısır alımları devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi: - "Randevu doluluk oranı dikkate alındığında kuruluşumuza ve lisanslı depolara ürün tesliminde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Gelinen noktada mısır alımlarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" - "Üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup, kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır"

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO), mısır alımlarının sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup, kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, ağustosun ilk haftasında başlayan 1'inci ürün mısır hasadının ülke genelinde yüzde 35 seviyesine ulaştığı ve 2'nci ürün mısır hasadının gelecek günlerde başlayacağı bildirildi.

Hasadın hızlanmasına bağlı olarak piyasaya arz edilen ürünün artması ve alıcıların isteksiz davranması nedeniyle mısır piyasa fiyatlarının düşme eğilimine girdiğine dikkat çekilen açıklamada, yüzde 14 rutubetli mısırın yöresine göre ton başına bin 50 ile bin 200 lira aralığında işlem gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, TMO'nun faaliyet alanındaki diğer ürünlerde olduğu gibi mısırda da fiyat istikrarının sağlanması ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerini engellemek amacıyla hasattan önce fiyat açıklayarak alımlara başladığı hatırlatılarak, mısır alım fiyatlarının 9 Ağustos'ta geçen seneye göre yüzde 21 artışla ton başına bin 150 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu fiyatın, verilen prim ve desteklerle ton başına bin 210 liraya kadar yükseldiğine işaret edilen açıklamada, üreticinin maliyete göre yüzde 48 yani ton başına 390 lira gelir sağladığı bilgisine yer verildi.

TMO'nun, protokol imzaladığı lisanslı depolara bırakılan mısırlara da alım garantisi verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz ve lisanslı depo kapasitesi ile iş yerlerindeki randevu doluluk oranı dikkate alındığında kuruluşumuza ve lisanslı depolara ürün tesliminde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Gelinen noktada alımlarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir ancak hasat yoğunluğuna bağlı olarak bugünlerde piyasalarda yaşanan fiyat düşüşlerini önlemek amacıyla üreticilerimizin de hasat ve piyasaya ürün arzında çok aceleci davranmamaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda, üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup, kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
mısır alımı TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

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