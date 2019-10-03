TMO'nun mısır alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO), mısır alımlarının sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup, kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, ağustosun ilk haftasında başlayan 1'inci ürün mısır hasadının ülke genelinde yüzde 35 seviyesine ulaştığı ve 2'nci ürün mısır hasadının gelecek günlerde başlayacağı bildirildi.

Hasadın hızlanmasına bağlı olarak piyasaya arz edilen ürünün artması ve alıcıların isteksiz davranması nedeniyle mısır piyasa fiyatlarının düşme eğilimine girdiğine dikkat çekilen açıklamada, yüzde 14 rutubetli mısırın yöresine göre ton başına bin 50 ile bin 200 lira aralığında işlem gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, TMO'nun faaliyet alanındaki diğer ürünlerde olduğu gibi mısırda da fiyat istikrarının sağlanması ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerini engellemek amacıyla hasattan önce fiyat açıklayarak alımlara başladığı hatırlatılarak, mısır alım fiyatlarının 9 Ağustos'ta geçen seneye göre yüzde 21 artışla ton başına bin 150 lira olarak belirlendiği aktarıldı.