"TMO'nun müdahalesiyle bakliyat fiyatı dengelenecek"

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 25 yıl sonra bakliyat piyasasına da girmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, üretici tarafından memnuniyetle karşılandı. Böylece TMO gerektiğinde bakliyat alımı yaparak, fiyatların dengelenmesinde rol oynayacak.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, TMO artık hububat yanında bakliyat piyasasına da girebilecek. TMO, kendisine süresiz olarak verilen bu yetkiyi, sadece kuru fasulye, mercimek ve nohut için kullanabilecek.

TMO'ya 1993 yılından önce kullandığı bu yetki 25 yıl sonra yeniden verildi. Bu çerçevede, TMO aynı hububatta olduğu gibi bakliyatta da artık piyasayı düzenleyici rol oynayacak. Ofis, her türlü bakliyat ticaretini yapacak ve ihtiyaç duyulduğunda üreticinin elindeki bakliyatı alacak. Kurum böylece bakliyat piyasasındaki fiyatlara da müdahale edebilecek ve böylece çiftçinin mağdur olmasını önleyecek. TMO, mevcut hububat depolarına bakliyat depolaması da yapabilecek.

TMO, ekimden itibaren bakliyat ürünlerinin üretim ve tüketimini yakın takibe alarak, gerekirse hasat döneminde oluşacak fiyatlara göre müdahalede bulunacak.