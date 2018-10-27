FİNANS

"TMO'nun müdahalesiyle bakliyat fiyatı dengelenecek"

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

TMO'nun 25 yıl sonra bakliyat piyasasına da girmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, ofisin gerektiğinde bakliyat alımı yaparak, fiyatları dengelemesini sağlayacak - Ulusal Bakliyat Konseyi Başkan Vekili Mustafa Hepokur: - "TMO, elindeki ürünü piyasaya sürdüğünde ya da üreticinin elindeki ürünü aldığında fiyatta dengelenme oluşacak" - "TMO'nun tüm bakliyat ürünleri için devreye girmesini istiyoruz ancak başlangıç olarak bu kararın alınması da son derece önemli"

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 25 yıl sonra bakliyat piyasasına da girmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, üretici tarafından memnuniyetle karşılandı. Böylece TMO gerektiğinde bakliyat alımı yaparak, fiyatların dengelenmesinde rol oynayacak.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, TMO artık hububat yanında bakliyat piyasasına da girebilecek. TMO, kendisine süresiz olarak verilen bu yetkiyi, sadece kuru fasulye, mercimek ve nohut için kullanabilecek.

TMO'ya 1993 yılından önce kullandığı bu yetki 25 yıl sonra yeniden verildi. Bu çerçevede, TMO aynı hububatta olduğu gibi bakliyatta da artık piyasayı düzenleyici rol oynayacak. Ofis, her türlü bakliyat ticaretini yapacak ve ihtiyaç duyulduğunda üreticinin elindeki bakliyatı alacak. Kurum böylece bakliyat piyasasındaki fiyatlara da müdahale edebilecek ve böylece çiftçinin mağdur olmasını önleyecek. TMO, mevcut hububat depolarına bakliyat depolaması da yapabilecek.

TMO, ekimden itibaren bakliyat ürünlerinin üretim ve tüketimini yakın takibe alarak, gerekirse hasat döneminde oluşacak fiyatlara göre müdahalede bulunacak.

Kurum fiili olarak bu görevine yaz aylarında başlarken, fiyatların aşırı düşmesini önlemek için nohut ve yeşil mercimek alımı yapmıştı.

- "Fiyatta dengelenme oluşacak"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ulusal Bakliyat Konseyi Başkan Vekili Mustafa Hepokur, TMO'ya verilen bu yetkiyi olumlu bulduklarını ve memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararı destekliyoruz. Dünya piyasasından daha kaliteli bakliyat üretiyoruz ancak yurt dışından daha ucuz fiyatlarla Türkiye'ye ürün getiriliyor. Bu da üreticiyi mağdur ediyor." dedi.

Üreticinin, bakliyatın kilogramını 2,5-3 liraya piyasaya sürdüğünü ancak paketlenen ürün fiyatının 8-10 liraya çıktığını anlatan Hepokur, "Ofisin devreye girmesini, fiyatta dengelerin sağlanması için istiyoruz. Ofis, elindeki ürünü piyasaya sürdüğünde ya da üreticinin elindeki ürünü aldığında fiyatta dengelenme oluşacak. O zaman paketli ürünün fiyatı 4 lira civarında oluşacak. TMO'nun tüm bakliyat ürünleri için devreye girmesini istiyoruz ancak başlangıç olarak bu kararın alınması da son derece önemli." diye konuştu.

Hepokur, bakliyatın üretiminin ve toplanmasının zor olduğuna dikkati çekerek, bakliyat üretimi için verilen teşviklerin artırılmasını beklediklerini söyledi. Bakliyatın beslenme açısından önemine de işaret eden Hepokur, "Haftada iki gün bakliyat yenmesi gerekiyor. Biz de konsey olarak bakliyat tüketiminin artırılması için illerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, bakliyat tüketimini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bakliyat Toprak Mahsulleri Ofisi Ulusal Bakliyat Konseyi Başkanvekili Mustafa Hepokur

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