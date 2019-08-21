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TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı.

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, Giresun kalite fındığın kilosu 17, levant kalite fındığın ise 16,5 liradan alınacağını söyledi.
TMO tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, Erdal Gündoğdu'ya ait fındık 54 randıman geldi. Yüzde 5 nem oranı çıkan fındık için üreticiye, kilo başına 17,95 lira ödeme yapılacak.
TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, fındık alımıyla ilgili düzenlenen programa katılarak, yeni sezonla ilgili değerlendirmede bulundu. TMO olarak Giresun kalite fındığını kilosu 17, levant kalite fındığını ise 16,5 liradan alacaklarını belirten Gürdal, Kurban Bayramı öncesi bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını açıkladığını hatırlatan Ahmet Gürdal, "Levant kalite 16,5, Giresun kalite fındığı 17 lira. Üreticilerimizi mutlu eden fındık geleceğine ümit veren fiyat değerlendirmesi oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Elbette TMO olarak biz bayramdan önce bütün hazırlıklarımızı bitirmiştik. Hasadın başlamasından önce tüm depolarımızı yaklaşık 200 bin ton fındık alacak şekilde hazırlamıştık. 33 noktada 60 ekiple alım yapacağız. Bütçemiz hazır. Özellikle çiftçilerimize işlerinin kolaylaşması için mesaj vermek istiyorum. Çiftçilerimizin sıra beklemesini ya da zorluk çekmesini istemiyoruz. Bunun için randevu sistemi uygulamaya başladık. Randevu sisteminde bizim internet üzerinden ya da şubelerimizden, alım noktalarına başvurarak randevu alabilirler. TMO'nun rakamları referanstır. Bu fiyatın altında ve üstündeki rakamlarla bu işin ticaretini, ihracatını yapan sektörün de katkısıyla güzel hasat sezonu tamamlanmış olacak" diye konuştu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı fındık fiyatın özellikle hasattan önce yapılması üreticilerimiz tarafından olumlu bulunmuştur. Fındık hasadı devam ederken bile TMO'nun alımlara başlaması memnuniyet vericidir. Bizim için bu çok önemli. Ben üreticilerimize seslenerek TMO'nun kriterlerine uygun fındıklarını hazırlasınlar, diyorum" dedi.
TMO'nun Türkiye genelinde 33 noktada 60 ekiple fındık alımını sürdüreceği belirtildi.

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TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladıTMO'nun Ordu'da fındık alımı başladıTMO'nun Ordu'da fındık alımı başladıTMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

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