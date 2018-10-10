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TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, enflasyonla mücadelede tüm kurumlarıyla desteğe hazır olduklarını açıkladı.

TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

İSTANBUL, (DHA) -TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, enflasyonla mücadelede tüm kurumlarıyla desteğe hazır olduklarını açıkladı. Gülal, "Enflasyonla mücadelede tüm kurumlarımızla devletimizin ve halkımızın yanındayız" dedi.

Boydak Holding basın toplantısında konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tüm kurumlarıyla destek olacaklarını söyledi. Yönetimi üstlendikleri tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yapılacağını belirten Gülal, "Milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

"ŞİRKETLERİMİZ DEVLETİMİZİN VE HALKIMIZIN YANINDADIR"

Enflasyonla etkin mücadele ve başarı için ekonomideki tüm paydaşların üzerine düşeni yapmasının, kamunun ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu belirten Gülal, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak görevlendirildiği aşağıdaki şirketler enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırdır. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekün mücadelede Türkiye’deki mobilya sektörünün lideri Boydak Holding’den İstikbal, Bellona ve Mondi markalarının yanı sıra Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Süvari, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo başta olmak üzere yönetimini üstlendiğimiz tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk."

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

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