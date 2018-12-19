"TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"

TMSF yönetimindeki Aydınlı Grup'un 2017 yılını 1,3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, "Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Gülal, Ocak 1017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup'un, hem karlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.

Toplantıya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ve Aydınlı Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Erbey'ın yanı sıra grubun tüm tedarikçi, müşteri ve çözüm ortakları katıldı.

İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup'un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı "Tedarik Zinciri Buluşmaları"nın dördüncüsü, "Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele" mottosu ile gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz." dedi.

Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu aktararak, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz." dedi.

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- "Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz"

Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey de Türkiye'nin, demografik özellikleri, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içindeki konumuyla yatımcılar acısından cazip bir ülke olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

Üretim ve ihracatı kaldıraç olarak kullanarak, katma değeri yüksek üretime ağırlık verip istikrarlı büyümelerini sürdürmek istediklerini anlatan Erbey, "Amacımız; ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya çalışmak. Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA'mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz." dedi.

Erbey, halihazırda Türkiye ve yakın coğrafyanın önemli oyuncularından biri konumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam 618 mağaza ile 2018'i kapatmaya hazırlanıyoruz. Mağazalarımızın 335'i yurt içinde, 283'ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2023'te hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 42 yıllık Aydınlık Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kar marjımız 2018'de yüzde 25'e ulaştı. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesindeydi. Hazır giyimde böyle bir karlılık yok."