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TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.
TMSF açıklamasında, "Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır. Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyım atanması sebebiyle yarım kalan Dumankaya ve Fi Yapı projelerinin mağdurlarını sevindiren imza töreninde yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Dumankaya Şirketler Grubu ve Fi Yapı Şirketler Grubu’na kayyım olarak atanmıştır.
“Dumankaya Grubu’nun Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamamış, 3028 müşteri ve taşeron mağdur olmuştur.
“Bu süreçte, yapılan çalışmalar dahilinde, EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital isimli yapancı yatırımcılarla söz konusu projelerin bitirilmesi amacıyla görüşmeler neticelendirilmiştir.
“Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu ile EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital işbirliğinin yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurt dışından 450 milyon euro kredi tahsis etmiş bulunmaktadır.
“Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.
“Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz. Süreci dört firmalık konsorsiyum yürütecek, biz sadece projenin satış ve pazarlama kısmında bulunacağız."
Alman müteahhit şirketi Eurabau yetkisi ise konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Son iki yıldır mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla bu projeye dahil olduk.
“EURABAU'nun konu ile ilgili 30 yılı aşkın tecrübesi var, bu tecrübemizi Türkiye'de kullanacağız.
“Önümüzdeki sürecte Fiyapı ve Dumankaya ile yakın çalışarak projeleri en iyi şekilde sonuçlandıracağız."

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