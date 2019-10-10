TMSF uluslararası mevduat sigortacılarını İstanbul’da buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını belirterek, “Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.” dedi. TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumlarının yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirdi. “Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansın açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, IADI’nın dünyadaki mevduat sigortacılarının çatı örgütü olduğunu anımsatarak, geçen yılki genel kurullarında bu sene için yapılacak genel kurulun İstanbul’da gerçekleştirilmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu ve bunun kabul edildiğini kaydetti. Bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını ifade eden Gülal, “TMSF Başkanlığı’nın yanı sıra IADI İcra Kurulu Üyesiyim. Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.” dedi.

- “Türkiye mevduat sigortacılığında oldukça iyi” Gülal, Türkiye’nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Gerek rezerv büyüklüğü gerek rasyolar itibarıyla TMSF dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından birisi.” Türkiye’deki bankacılık sektörüne güvendiklerini ifade eden Gülal, mevduat sigorta limitinin Avrupa’da 100 bin avro, ABD’de 250 bin dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye’deki mevduat sigorta limiti güncellenmesiyle önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi. - “Barış Pınarı Harekatı’nın konferansımıza olumsuz bir etkisini görmedik” Gülal, mevduat sigorta limitinin yükseltilmesiyle Türkiye’deki varlık sahiplerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağladıklarına inandıklarını aktararak, “Özellikle yastıkaltı varlıkların ekonomiye döndürülmesi noktasında ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bu limitinizi güncelledik.” diye konuştu.