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TMSF uluslararası mevduat sigortacılarını İstanbul’da buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - “Bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırlıyoruz. Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” - “Türkiye mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda. Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi” - “Ben Türkiye’nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle piyasanın önündeki engellerinin aşıldığını düşünüyorum. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli”

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını belirterek, “Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.” dedi.

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumlarının yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

“Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansın açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, IADI’nın dünyadaki mevduat sigortacılarının çatı örgütü olduğunu anımsatarak, geçen yılki genel kurullarında bu sene için yapılacak genel kurulun İstanbul’da gerçekleştirilmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu ve bunun kabul edildiğini kaydetti.

Bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını ifade eden Gülal, “TMSF Başkanlığı’nın yanı sıra IADI İcra Kurulu Üyesiyim. Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.” dedi.

- “Türkiye mevduat sigortacılığında oldukça iyi”

Gülal, Türkiye’nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Gerek rezerv büyüklüğü gerek rasyolar itibarıyla TMSF dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından birisi.”

Türkiye’deki bankacılık sektörüne güvendiklerini ifade eden Gülal, mevduat sigorta limitinin Avrupa’da 100 bin avro, ABD’de 250 bin dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye’deki mevduat sigorta limiti güncellenmesiyle önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi.

- “Barış Pınarı Harekatı’nın konferansımıza olumsuz bir etkisini görmedik”

Gülal, mevduat sigorta limitinin yükseltilmesiyle Türkiye’deki varlık sahiplerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağladıklarına inandıklarını aktararak, “Özellikle yastıkaltı varlıkların ekonomiye döndürülmesi noktasında ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bu limitinizi güncelledik.” diye konuştu.

300’e yakın üst düzey ekonomisti Türkiye’de ağırladıklarını anımsatan Gülal, “Barış Pınarı Harekatı’nın konferansımıza olumsuz bir etkisini görmedik. Hatta Amerika’nın Federal Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Jelena McWilliams da misafirimizdi. Ben Türkiye’nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle piyasanın önündeki engellerinin aşıldığını düşünüyorum. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli.” diye konuştu.

- “Dünyadaki reel ekonomi perspektifimizi yeniden şekillendiriyor"

Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) Başkanı Katsunori Mikuniya ise "Global finansal krizin finansal sisteme büyük bir etkisi oldu. Dünyadaki reel ekonomi perspektifimizi yeniden şekillendiriyor." dedi.

Mikuniya, bu etkinliğe katılmanın kendisi için bir onur olduğunu belirterek, "İstanbul güçlü tarihi ve zengin kültürü olan bir şehir. Katılımcılar program boyunca sektördeki sorunları tartışacak." diye konuştu.

Mikuniya, "Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti? Geriye dönüp baktığımızda çeşitli türlerde finansal zorluklar vardı." diye konuştu. 1990 yılında Japonya kendi finansal krizini tecrübe ettiğini belirten Mikuniya, 1990'ın sonlarına doğru Asya ülkeleri Asya finansal krizini tecrübe ettiğini kaydetti.

Mikuniya, "2000'li yıllarda global finansal kriz ile yüzleştik ama mevduat sigorta sistemi gelişim gösterdi." şeklinde konuştu.

Konferansa 85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun üst düzey yöneticilerinden oluşan 300'e yakın temsilci katıldı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler 11 Ekim’de sona erecek.

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