FİNANS

TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da buluşturacak. Toplantılar, 7-11 Ekim'de Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun en üst düzey yöneticilerinden oluşan 226 temsilcinin katılacağı “Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansta uluslararası mevduat sigorta sistemi masaya yatırılacak, sorun, çözüm ve öneriler tartışılacak.

Konferansa TMSF yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden 60’a yakın temsilci katılacak.

Bir hafta boyunda IADI 60. İcra Kurulu Toplantısı, IADI Konsey Komite Toplantıları, IADI Teknik Komite Toplantıları, IADI Bölgesel Komite Toplantıları ve Uluslararası Konferans yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın icra kulu üyesi olduğu IADI 18. Yıllık genel kurul toplantısına, IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, Kore, Kanada, İspanya gibi ülkelerin para, sermaye ve sigorta kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Dünyada mevduat sigorta sistemlerinde önemli değişimlerin tartışılacağı konferansta, TMSF gözlem ve tecrübelerini üyeler ile paylaşacak. Dünyada mevduat sigortacılığında önemli bir yeri olan TMSF, geçen günlerde mevduat sigorta limitini 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkarmıştı.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracatSavunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat
Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyorAphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tmsf

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları başladı

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları başladı

Kredi standartlarında değişiklik

Kredi standartlarında değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.