TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 6 aylık büyeme hedefini 7.4 olarak tutturduklarını, 2018 yılı hedef cirosunun 9,7 milyar, 2018 yılı ihracat hedefinin ise 420 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kayyum tarafından Boydak Holding'in yöneticiliğini yapan Ertekin, "2 yanlış yatırım, HES Kablo ve Boydak Enerji'deki borçlanmalar nedeniyle ilerde sıkıntı olabilecekti. Zira, her sıkıntıda kredi çekilmiş. Ancak 200 milyon dolar borç ödeyip, büyük sıkıntıyı atlattık. Bu arada da 26 milyon dolar yatırım yaptık. Kasamızda da 77 milyon dolarımız var'' dedi.

Holding binasında görsel sunumla basın toplantısı düzenleyen Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holdingin müsaderesi ve satılması konusunun hukuki bir konu olduğunu belirtti. Ertekin, "Mahkeme kararı bu yönde olsa bile bunun bir üst mahkemesi, yargıtayı ve diğer hukuki işlemleri var. Boydak Holding satılabilir mi? Mahkemeden bu yönde karar çıkarsa tek parça halinde değil, mobilya, enerji, sünger ve tekstil gibi gruplara bölünerek satılabilir. Artık eski devirler ve eski Türkiye yok. Burayı alacak kişiler daha ileriye, daha çok ihracat yapabilme, daha çok istihdam yapabilme koşuluyla alır. Türkiye, artık bu tür satışları birileri daha iyi şeyleri yapmak için gerçekleştirebilir. Henüz sonuçlanmamış mahkeme sonuçlarını şimdiden tartışmanın, gündeme getirmenin bir faydası yok'' diye konuştu.

'LATİN AMERİKA HARİÇ, TÜM KITALARA İHRACAT YAPIYORUZ'

TMSF yönetimindeki Boydak Holding'in ikinci çeyrekteki mali tablosunu ve ihracat verilerini görsel tablolarla açıklayan CEO Ertekin, bir dünya markası haline geldiklerini, dünyadaki her 10 yatak kumaşından 1'inin Boytekse ait olduğunu belirtti. Kayserililerin ve medyanın desteğinin sürmesi halinde 140 ülkeye mobilya ihracatını giderek artıracaklarını söyleyen Ertekin, Türkiye çapında 1538 mağazaları bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

''Boydak Holding 2018 yılı 2'nci çeyrek sonuçlarının hedeflenen büyüme rakamı yüzde 7 idi. Gerçekleşen büyüme ise yüzde 7,41'dir. Boydak Holding 2018 yılı 2'nci çeyrek sonuçları hedef büyüme rakamı yüzde 7 olarak açıklandı. Gerçekleşen büyüme 7.41 oldu. 2017 konsolide ciro 4.3 milyar, 2018'in ilk 6 ayında ise 4,6 milyar TL olurken, 2018 hedef ciromuz 9,7 milyar TL olarak gerçekleşecek. Mobilya ve tekstil grubundaki şirketlerimiz çok başarılı. Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan 1'inde Boyteks ismi geçiyor. Boyteks her yıl 2-3 patenti tescil ettiriyor. Ametisten, mıknatıstan yatak kumaşı yaptık. Balık pullarından yaşlanmayı engelleyici yatak kumaşı ürettik. Kayseri'nin değeri olan üniversitelerden ERÜ ve AGÜ ile inovasyon çalışması için anlaşma yaptık. İhracat rakamımımız 2017'de gerçekleşen 180 milyon dolar. Bu yarı yılda 200 milyon dolara ulaştı. 2018 hedefinin gerçekleşme oranı yüzde 48. Boydak, Kayseri markası değildir. Boydak, Türkiye markasıdır. Türkiye'nin mobilya alanında en büyüğüyüz. 2017 yılında 1480 mağazamız vardı. 2018 yılında ilk 6 ayda mağaza sayısı 1538'e ulaştı. Holding olarak sektöre tasarım kültürünü kazandırmak amacıyla yarışma başlattık. 300'ü aşkın başvuru yapıldı. Bunu yapmamızda amacımız, mobilya tasarımlarının Türk gençleri tarafından en iyi şekilde yapabileceğidir. Yıl sonuna kadar sadece Boyteks 23 fuara katılacak."

Holdingin borçlarını da ödediklerini belirten Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şunları kaydetti:

"TMSF olarak 145 milyon dolar hesabımızda para vardı. Bugün para 77 milyon dolara indi. 200 milyon dolar borç ödedik. Geçmiş siyasetçiler 'Enkaz devraldık' derlerdi ya gerçekten öyle şey varmış Boydak Enerji ve HES için. Devraldığımızda yarım kalmış işler için 36 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu şirket şu an çok iyi yönetiliyor. İlk blançoyu aldığımda panikledim. Ama şimdi, her şey kontrol altında. Bize miras kalan borçların hemen hepsini ödedik. Yeni lisanslarla ilgili yatırımız var. Bizim envanter çıkarma durumumuz yok. Kimin malını satıyorsunuz. Yerel mahkemenin kararı açıklanmadı. İç yargı yolları kullanılmadan bunu düşünmek zor. Satılacaksa da çok daha iyi bir gruba satılacak.''

