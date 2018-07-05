TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 6 aylık büyeme hedefini 7.4 olarak tutturduklarını, 2018 yılı hedef cirosunun 9,7 milyar, 2018 yılı ihracat hedefinin ise 420 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kayyum tarafından Boydak Holding'in yöneticiliğini yapan Ertekin, "2 yanlış yatırım, HES Kablo ve Boydak Enerji'deki borçlanmalar nedeniyle ilerde sıkıntı olabilecekti. Zira, her sıkıntıda kredi çekilmiş. Ancak 200 milyon dolar borç ödeyip, büyük sıkıntıyı atlattık. Bu arada da 26 milyon dolar yatırım yaptık. Kasamızda da 77 milyon dolarımız var'' dedi.

Holding binasında görsel sunumla basın toplantısı düzenleyen Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holdingin müsaderesi ve satılması konusunun hukuki bir konu olduğunu belirtti. Ertekin, "Mahkeme kararı bu yönde olsa bile bunun bir üst mahkemesi, yargıtayı ve diğer hukuki işlemleri var. Boydak Holding satılabilir mi? Mahkemeden bu yönde karar çıkarsa tek parça halinde değil, mobilya, enerji, sünger ve tekstil gibi gruplara bölünerek satılabilir. Artık eski devirler ve eski Türkiye yok. Burayı alacak kişiler daha ileriye, daha çok ihracat yapabilme, daha çok istihdam yapabilme koşuluyla alır. Türkiye, artık bu tür satışları birileri daha iyi şeyleri yapmak için gerçekleştirebilir. Henüz sonuçlanmamış mahkeme sonuçlarını şimdiden tartışmanın, gündeme getirmenin bir faydası yok'' diye konuştu.