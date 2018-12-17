FİNANS

TMSF’nin uçak satış ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

TMSF, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçağı, açık artırma usulü iki ayrı ihaleyle satışa çıkardı - İhale, TMSF Fon Kurulu Yönetim Kurulu kararının ardından sonuçlanacak

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçağı, açık artırma usulü iki ayrı ihaleyle satışa çıkardı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçak TMSF tarafından bugün açık artırma ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

TMSF Başkanlığı binasında düzenlenen ilk ihalede, Hazine’den TMSF’ye satışı için izin verilen iki uçak için ihale yapıldı.

637 bin 835 lira muhammen bedelle satışa sunulan CESSNA 172R TC-EEB marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı. Ancak ihaleye 2 firma katıldı. Açık artırmada en yüksek teklif 640 bin lira oldu.

\

- CESSNA 172S TC-MHT marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı

İlk ihalenin devamında 550 bin 858 lira muhammen bedelle satışa sunulan CESSNA 172S TC-MHT marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı.

İhaleye katılan 2 firma arasında açık artırma yapılırken, ihalede en yüksek teklif 555 bin lira oldu.

\

- CESSNA 152 S/N küçük uçağa 121 bin 381 lira teklif verildi

TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 S/N model ve 173 bin 400 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçak için ihaleye, 3 teklif sahibi firmadan biri katıldı.

Katılımcı firma uçağa, 121 bin 381 lira teklif etti.

İhale, TMSF Fon Kurulu Yönetim Kurulu kararının ardından sonuçlanacak.

PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda
“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor “Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tmsf uçak ihalesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti

Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti

Bu kestanenin kilosu 20 TL!

Bu kestanenin kilosu 20 TL!

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.