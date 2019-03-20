TMSF'ye bağlı şirketler yüzde 29 büyüdü

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili, "Şirketlerin öz kaynakları 21,2 milyar lira, ciroları 31,6 lira, aktif olarak 57,8 milyar lira büyüklükleri var ve bu şirketlerde 44 bin 282 kişi çalışıyor. Biz bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz." dedi.

Gülal, Kayseri'nin Himmetdede mevkisinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisini ziyaret etti.

Gülal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şirketin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini söyledi.

TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirketin olduğunu belirten Gülal, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin öz kaynakları 21,2 milyar lira, ciroları 31,6 milyar lira, aktif olarak 57,8 milyar lira büyüklükleri var ve bu şirketlerde 44 bin 282 kişi çalışıyor. Biz bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları içerisinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandıramayız. Devraldığımız günden bu tarafa şirketler yüzde 29 büyüdü. Koza Altın İşletmesi, TMSF kayyumluğunda yönetilen önemli gruplarımızdan biri. Türkiye'de çıkartılan altının 3'te 1'ini çıkartıyor olması hasebiyle de ekonomik değeri yüksek, stratejik öneme sahip bir kurum Koza. Türkiye'de yılda 27,2 ton altın çıkartılıyor. 2018 itibarıyla bunun 8,2 tonunu Koza grubu çıkartıyor. Bu, yüzde 30'a tekabül ediyor."