FİNANS

"TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin: - "Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı" - "2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak" - Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık: - "Mondihome'a 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandı. 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı." dedi.

Boydak Holding'in mobilya sektörü markalarından Mondihome'un,
global bir oyuncu olmak ve kısa vadede Türkiye'nin lider markalarından biri haline
gelmek hedefiyle değiştirilen logosu ve yeni dönem stratejileri, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak
Mobilya Grubu olarak, dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği,
dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ertekin, "Belirlediğimiz hedeflerde çok
ciddi mesafeler aldık. Altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilinde
ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal
kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizi
gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak." dedi.

İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu vurgulayan Ertekin, "Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğumuz mobilya alanında, yurt içinde ve dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boydak
Holding olarak mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metrekare üretim alanı ile dünyanın en büyük
entegre tesislerinden birine sahip olduklarını aktaran Ertekin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri
doğrultusunda, ekonomik istikrar ve pozitif beklentiler, iş dünyasına pek çok kapı açarken, aynı
zamanda pek çok sorumluluk da getiriyor. Küresel arenada katma değer yaratmak gerçeğiyle karşı
karşıyayız. Bu rekabette başarının en önemli unsurlarından biri markalaşmak. Markalaşma
alanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, Mondihome markasının yeni kurumsal
kimliği ve stratejileriyle tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek. İnanıyorum ki yeni
iletişim dili, pazardaki uygulamaları, değişen ürün grupları, sunum ortamları ile yakın gelecekte
mobilya sektörünün liderlerinden biri olacak."

Ertekin, dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin küresel pazardaki üretim payının yabancı veri kuruluşlarına göre 5,2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

- "TMSF'den sonra daha karlı hale geldik"

Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye'nin 2,2 milyar dolarlık ihracatının yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, "Türkiye de bu işin üstüne düşecek, emek harcayacak, vakit harcayacak, pazardaki boşlukları görecek ve değerlendirecek. Çünkü pazarda hala çok ciddi büyüme alanları var." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'ye devredilen şirketler için kamuoyunda şirketlerin nasıl yönetildiği, mevcut ekonomik durumları ve hedefleri konusunda bir merak olduğunu dile getiren Ertekin, Boydak Holding'in bünyesinde 30'a yakın şirketin TMSF'den sonra daha karlı hale geldiğini söyledi.

Ertekin, şunları kaydetti:

"Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı.

Son 2 yılda Boydak Holding markalarının yaptıkları değişim ve dönüşümle özellikle mobilya sektöründe rakiplerimizi derinden etkiledik. Ayrıca, biz şu anda dünyanın en büyük tek çatı altında üretimi gerçekleşen yatak kumaşı üreticisiyiz. Türkiye'de bir firma düşünün; rakipleri Belçikalılar, 17 farklı tesiste üretim yapıyorlar, biz onların 17 tesiste ürettiği kadar ürünü tek bir tesiste, Kayseri'de üretiyoruz. Dünyada her 10 yatağın üzerindeki kumaşın birinde 'Made in Kayseri' ibaresi var. Yenilebilir enerji noktasında Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri 365 gün aydınlatacak bir enerji yatırımımız var. Şimdi bu yatırımı 310 milyon dolarlık yeni yatırımla yüzde 100 büyütüyoruz. Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası bizim bünyemizde. Hes Kablo'nun günlük bakır kullanımı ortalama 94 tondan 100 tona çıktı. Öte yandan, Türkiye'de 17 tane sünger üreticisi var. Biz tek başımıza diğer 16 firmanın ürettiği süngeri üretiyoruz."

- "2023 yılında ise 550 mağazaya ulaşacağız"

Mondihome
Genel Müdürü Bilal Uyanık da sektörün en dinamik markalarından
Mondihome'un gelecek döneme agresif ve iddialı hedeflerle girdiğini söyledi.

Mondihome'un, yeni logo ve kurumsal kimliğiyle adeta yeniden doğduğunu ifade eden Uyanık, "Sıcak ve
samimiyet rengi turuncu ağırlıklı yeni logomuzla, sonsuzluğu ve sevgiyi simgeleyen ve Mondi'nin
M harfini hatırlatan kalp ikonu ve modern yazı fontuna sahip logomuz ile yeni bir boyuta kapı
açıyoruz Yenilenen logomuzla sektördeki konumumuzu, markamızın imajını ve algısını çok daha
yükseklere taşıyoruz." diye konuştu.

Şu ana
kadar 120 mağazada yeni logo değişim ve dönüşümünün tamamlandığını bildiren Uyanık, yıl sonuna kadar kalan 190 mağazada da dönüşümün tamamlanacağını aktardı.

Uyanık, Mondihome'a 2020
yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiğimiz tüm ürünleri Mondihome çatı altında üreteceğiz. Diğer taraftan satış
noktalarındaki teşhir alanlarını artırarak 2020 yılında tüketicilerimiz için alışverişi keyfe
dönüştürecek mağazalar oluşturacağız. Bununla ilişkili olarak 310 olan mağaza sayımızı 2020
yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin

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