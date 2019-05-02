ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece bu ay içerisinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yapılan operasyonlar çerçevesinde İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle gözaltına almış bulunuyoruz." dedi. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör döneminde yaşananlara dikkati çekti. Terörün artık eskisi gibi bu bölgelerde esmediğini vurgulayan Erdoğan, "Sadece bu ay içerisinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yapılan operasyonlar çerçevesinde İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan tabii ki ekonomide de başarıyı yakalamak mümkün değil." diye konuştu. İstikrar ve güvene verdiği önemi dile getiren Erdoğan, istikrar ve güven olmadan ekonomik istikrarı yakalamanın mümkün olmayacağını belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artık eski halin olmadığını, artık bir huzur ikliminin estiğini söyleyerek, "Bu huzur iklimini daimi kılacak olan şey, buradaki yatırımcılarıma da söylüyorum, sizlerin oralarda yapacağınız yatırımlarla istihdam sıçrama yapacaktır." dedi. Bu konuyu dün TÜSİAD'ın yöneticilerine de söylediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Tek vaatleri ülkemizi eskiye döndürmek olanların ne milletimize ne de sizlere verebileceği hiçbir şey yoktur. Biz ülkemizi eskiye döndürmeyi değil, 2023 hedeflerine ulaştırmayı planlıyoruz. Önümüze kurulan tuzakların, ayağımıza takılan çelmelerin tek amacının bizi bu hedeften vazgeçirmek, kazanımlarımızdan mahrum etmek olduğunu biliyoruz. Biz milletimizin talep ve beklentileri karşısında ne kadar hürmetkar ve esneksek, ona yönelen saldırılar karşısında da o derece kararlı ve keskin duruş sahibiyiz." -"Şikayetleri ve beklentileri yakından takip ediyorum" Türkiye'nin önünde, ülkelerin ancak 100 yılda bir elde edebilecekleri siyasi, jeostratejik ve ekonomik fırsatlar bulunduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Şayet bunları doğru şekilde değerlendiremezsek hem ecdadımıza hem evlatlarımıza mahcup oluruz. Gece gündüz verdiğimiz mücadelenin asıl sebebi de işte budur." dedi.

Bu büyük vizyonların peşinden giderken günlük ihtiyaçları da asla ihmal etmediklerini ifade eden Erdoğan, milletin her bir ferdiyle birlikte iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara da yakından vakıf olduklarını söyledi. Erdoğan, sokakla, pazarla, marketle, mutfakla ilişkisini hiçbir zaman kesmemiş bir siyasetçi olarak şikayetleri ve beklentileri yakından takip ettiğini belirtti. Öncelikli hususlardan başlayarak sorunların çözümü için gereken önlemleri birer birer hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "24 Haziran seçimlerinden bu yana KOBİ'lerimiz için pek çok destek programı uyguladık. Bu çerçevede kimi programların sürelerini uzattık, kimilerinin kapsamını genişlettik, kimi alanlarda da yeni programlar başlattık. Finansman konusundaki sıkıntıları aşmak için hem kamu hem özel bankaları harekete geçirdik. Vergi indirimleriyle beyaz eşya, mobilya, otomotiv ve konut sektörlerine ilave destekler sağlamadık mı? Zorunlu arabuluculukla ticari anlaşmazlıkların hızlı ve etkin şekilde çözülmesini sağlayacak yeni bir yol açtık. Cari açığın milli gelirimize oranını düşürerek döviz ihtiyacımızı azalttık. Asgari ücreti enflasyon oranının çok üzerinde artırarak milletimizi ekonomik dalgalanmalara karşı korumaya çalıştık. Milletimizin sebze ve meyve fiyatlarının aşırı yükselişiyle ilgili şikayetlerine kulak vererek, kısa vadeli bir çözüm olarak tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazırlıklarımız da sürüyor. İstanbul Havalimanı'nın açılışı dahi tek başına uluslararası yatırımcılar ve ülkemiz iş adamları için yepyeni imkanların devreye girmesi anlamına geliyor. Bunların dışında da sizlerin talebiyle atılan pek çok adım var. Asli işimizin işte bunlar olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan çalışmaya devam edeceğiz."

- "Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunların çözülmediğini, özellikle kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflere uygun seviyelere indirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Seçim döneminin geride kaldığını ve tüm vakit ve enerjileriyle yeniden icraata yoğunlaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Esasen tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu. Tarihi reformların, güçlü siyasi iradeler ve bununla birlikte büyük riskleri göze almayı gerektirdiğini de bildiklerini belirten Erdoğan, "Biz işte bu iradeye sahibiz. Bu riskleri de üstlenmeye hazırız. Önümüzdeki dört yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız." diye konuştu.

- "Yatırımcıya engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur" Erdoğan, orta ve uzun vadeli programların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Sizlerden ülkemizde, girişimcilerimizin, iş dünyamızın yanında bir cumhurbaşkanına ve yönetime sahip olduğunuz gerçeğini asla unutmamanızı rica ediyorum. Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur. Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde gelişecek ve büyüyecektir. Tekelleşmeye çalışanın, üreticinin ve tüketicinin sömürülmesine elbette rıza göstermeyeceğiz. Ama her adımımızı da serbest piyasa kuralları içerisinde atacağız. Türkiye'nin zenginliğinin, özel sektörün güçlenmesinden geçtiği konusunda en küçük bir şüpheye sahip değiliz. Bunun için yapısal reformlara odaklanacak ve felaket tellallarının heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz." Savunma sanayisinde, "Türkiye'nin otomobili" gibi stratejik projelerde finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde ve diğer tüm alanlarda hep birlikte hareket etmeye devam edeceklerini anlatan Erdoğan, G-20'den İslam İşbirliği Teşkilatına kadar tüm uluslararası platformlarda Türkiye'yi güçlendirmek için beraberce daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Erdoğan, "Ülkemize inanır, milletimize güvenirsek hep birlikte kazanırız. Biz sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizlerden ülkenize karşı aynı hissiyatla hareket etmenizi özellikle bekliyoruz." ifadesini kullandı. - Hububat alım fiyatlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tarım sektörüne müjde verdi. Gıda güvenliğinin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Öyle dönemler olur ki ne kadar çok paranız, diğer alanlarda ne kadar çok üretiminiz olursa olsun insanlarınızı doyuracak gıdanız yoksa hiçbirisi işe yaramaz. Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor." dedi. Tarım sektörüne ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Yaptığımız barajlarla, sulama tesisleriyle, tohum ve gübre konusunda attığımız adımlarla, uyguladığımız destek politikalarıyla gıda güvenliğimizi sağlamaya çalıştık. Böylece ülkemizi tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ise 7'nci sıraya taşıdık. Tarımla uğraşanların toprağına ve üretime sahip çıkması için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.